タレントの堺正章が主催する競技特化型クラシックカーイベント「ＲＡＬＬＹ ＦＯＲＴＩＳＳＩＭＯ（ラリーフォルティッシモ）」が２８日〜３０日に第二回大会を開催した。クラブロトンド主催となる。

クラシックカーの魅力を情熱的に発信し続ける堺正章が主宰するイベント。３月１４日〜１６日に初開催され、全国のクラシックカーファンから高い評価を得た。盛況ぶりと参加者からの強い要望を受け、第二回の開催が実現した。

イベントはクラシックカーの美しさを楽しむだけではなく、走行技術や正確性を競う“競技性”に重きを置いたイベントとして誕生。今大会は前回と同様に、全国から選ばれた精鋭５０台がエントリー。千葉県長柄町を中心としたルートで、クラシックカー競技の醍醐味（だいごみ）である「線踏み競技（ラインチェック競技）」を本格的に実施する。

堺も今回のラリーに参加し、多くの仲間とともに晴天の中ドライブを楽しみつつ、クラシックカー文化を広げる活動に強い思いを寄せている。初代スパイダース時代から続く“車好き”としての情熱を、イベントという形で次世代へと伝え続けている。酒井は「これからも体力の続く限り、クラシックカーの魅力を伝え続けていきます！応援よろしくお願いします！」と力強かった。