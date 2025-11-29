義姉の暴走が止まらない！娘を「往復4時間かかるイベント」に連れ出そうとして困る…！【ママリ】

「送迎はするから、連れて行っちゃだめ？」義姉からのLINEに困惑

みなさんならどうするか意見欲しいです。

私はもう少しで片道2時間程の実家に帰省予定なのですが、その帰省後に義姉がうちの娘をパトカーなどに乗れる体験に連れていきたいらしく、送り迎え(往復4時間近く)をするから連れていったらだめ🥺？とのLINEがきました。

どこで何されるかも分からないし勝手に振り回されるのは正直嫌です。みなさんならどうしますか？そしていい断り方は無いでしょうか、、、 出典：

qa.mamari.jp

親戚や身内からのお願いで「断りづらい」提案を受けることってありますよね。特に子どもが関わってくる件については、親として子どものことも心配になる一方で、無下に断るのも人間付き合いの上で難しく、どのように断るべきか悩む場合もあります。この記事では、義姉から投稿者さんの娘を遠出のお出掛けに連れていきたいと言われ困っているという投稿を紹介します。上手な断り方が思いつかない投稿者さんは、モヤモヤをかかえているようです。

実家や義実家に帰省したら、姪や甥に楽しい思いをさせたい…！とおじ・おばが張り切ってしまうこともありますよね。もちろん、とても助かったり、楽しい思い出になったりする場合もたくさんありますが、逆に「それは遠慮したい」と思う提案をされることもあるでしょう。



投稿者さんは、実家に帰省した際に義姉が投稿者さんの娘と一緒に遠出のお出掛けをしたいと提案してきたことに困惑しています。往復4時間もかかるお出掛けで娘のことが心配な投稿者さん。どのように返事をしたらいいか困っています。

不安な気持ちがあるなら断る方が良い、などさまざまな声が

暴走気味の義姉の行動に対しては、さまざまな意見が集まりました。

不安なら断ったらいいと思います。

正直に、自分が見てないところに預けるのが不安なので預けません、でいいと思います😊

お気持ちありがとうございます、って言っとけば大丈夫だと思います！ 出典：

qa.mamari.jp

うちも4歳の息子を義兄がキャンプに連れて行きたいと言ってましたが、はっきり断りました。

結婚もしてないし、あったのも生後5ヶ月の頃小一時間。

ありえないでしょ笑って感じです。 出典：

qa.mamari.jp

子ども同士が同じくらいの年齢でいとこ同士仲が良く、子ども自身が行きたがっているというのであれば話は別かもしれませんが、あまり親しくない大人に子どもの面倒をマルっと頼むのは保護者として不安が大きくなるのはよく分かります。



普段、一緒に過ごさない大人と行動すれば、子どもの方も気を遣ってイベントが楽しめない場合もありますし、何より、慣れない場所に行くときは子どもの安全面を考慮すると保護者がいた方が良いのは確かです。親戚や身内からの提案は断りづらい気持ちになりますが、ここは子どもの安全を最優先して理解してもらうのが一番かもしれませんね。



もし、子どもの安全面から話をしても理解してもらえない場合は、そのこと自体が「危険」なので、やはり一緒に行動してもらうのは控えた方が良いように思いますね。

記事作成: kate_mu_23

（配信元: ママリ）