大政絢、“雰囲気ガラリ”ボブヘアに反響「眼福」「ショートいいですね」「似合ってます」
俳優・モデルの大政絢（34）が29日、自身のインスタグラムを更新。“新鮮”なボブヘアを披露した。
【写真】「眼福」“雰囲気ガラリ”なボブヘアを披露した大政絢
投稿では、ジュエリーブランド『pomellato』のアイテムを身に着けた撮影ショットをアップ。アクセサリーに合わせ衣装もヘアセットも変えた、さまざまな雰囲気のカットを公開している。
これまでロングヘアの印象が強い大政だが、雰囲気をガラリを変えたボブヘアも披露した。「バッサリとショートにしたのではなく、ヘアの西村さんが手がけてくださった素晴らしいウィッグでスタイルチェンジを」と明かし、「一冊の中で異なる女性像を演じることができ、とても刺激的で楽しい撮影時間となりました」と撮影を振り返った。
この姿にファンからは、「ショートいいですね」「似合ってます」「眼福」などのコメントが寄せられている。
