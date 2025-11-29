【ほっともっと×JO1】贅沢なアンガスビーフステーキ重新CM公開！

「ほっともっと」とグローバルボーイズグループ「JO1」がコラボした新TVCMが、12月3日（水）より全国放映開始！贅沢なアンガスビーフステーキ重を楽しめる新メニューとともに、CMでは「シェフ」や「ウェイター」に扮したJO1メンバーが登場します。撮影の裏側を収めたビハインドムービーも公開中で、メンバーの仲の良さや楽しげな撮影風景が垣間見えます。ファン必見のコンテンツで、新商品をぜひチェックして♡

JO1と「ほっともっと」の豪華コラボCM

12月3日から放映開始の新TVCM「ほっともっと✕JO1アンガスビーフステーキ重」篇では、贅沢感溢れるアンガスビーフステーキ重を紹介。

CM撮影では、JO1メンバーがシェフやウェイター役として登場し、タイミングを合わせて料理するシーンが印象的。

メンバー間の絶妙なチームワークが感じられる内容で、JO1の魅力を存分に楽しめます。

新メニュー「アンガスビーフステーキ重」

冬の贅沢 アンガスビーフステーキ重

冬の贅沢 Wアンガスビーフステーキ重(肉2倍)

アンガスビーフ使用 スペシャル洋風バラエティ弁当

2025年12月3日から登場する新商品「アンガスビーフステーキ重」は、990円（税込）で提供。

さらに、肉2倍の贅沢な「Wアンガスビーフステーキ重（1,690円）」や、洋風のバラエティが楽しめる「スペシャル洋風バラエティ弁当（1,390円）」も登場します。

ネット注文では6日先までの予約が可能で、オードブルやパーティメニューもラインアップ。新メニューで、冬の贅沢をぜひ味わってみて！

JO1の魅力満載！ビハインドムービー公開

CMの撮影裏側を収めたビハインドムービーが、公式YouTubeで公開中。第1弾と第2弾では、JO1メンバーの練習風景や撮影中の楽しいエピソードが披露され、ファンにとっては見逃せないコンテンツです。

撮影の合間に見せるメンバーの自然な笑顔やチームワークが、CMの出来栄えに大きな影響を与えています。

ほっともっと×JO1の贅沢なコラボで特別なひとときを



12月3日から放映がスタートする「ほっともっと✕JO1アンガスビーフステーキ重」篇は、贅沢な食事シーンとともに、JO1メンバーの仲の良さが光る内容に仕上がっています。

また、ビハインドムービーで、撮影の裏側やメンバー同士の楽しげな姿も公開されており、JO1ファンにはたまらないコンテンツが満載です。

新メニューもぜひチェックして、豪華なひとときを楽しんでください♡