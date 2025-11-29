¶¶ËÜ¿¿Ìé¤µ¤ó¤æ¤«¤ê¤ÎÃãÏÒàÉü³èá¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶Æ°¡ªÉðÆ£·É»Ê¤ÎÅê¹Æ¤¬ÂçÈ¿¶Á¡ÖÇË²õÌµ¤¯¤·¤ÆÁÏÂ¤¤Ê¤·!½¤Éü¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö²èÁü¤«¤éÇú¾¡Àë¸À¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
Éü³è·à¤Ë¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤¬½Å¤Ê¤ê...
¡¡¸µ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÉðÆ£·É»Ê(62)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¶¶ËÜ¿¿Ìé¤µ¤ó(µýÇ¯40)¤æ¤«¤ê¤ÎÃãÏÒ¤ÎÉü³è·à¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö£Ø¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤Þ¤Î¤´°Õ¸«¤ÇÉü³è¤·¤Þ¤·¤¿!!!!¤³¤ì¤Ç¤â¤¦30Ç¯»È¤Ã¤Æ¤ä¤ë! ¤½¤ó¤Ê¤ËÀ¸¤¤Æ¤Ê¤¤¤«¡¢¡¢¡×¤È¡¢¶â·Ñ¤®¤µ¤ì¤¿ÍÅÄ¾Æ¤Î¤´ÈÓÃãÏÒ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¡¡ÉðÆ£¤Ïº£Ç¯7·î¡¢¤È¤â¤Ë¡ÖÆ®º²»°½Æ»Î¡×¤È¤·¤Æ°ì»þÂå¤òÃÛ¤¡¢2005Ç¯¤Ë40ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¶¶ËÜ¿¿Ìé¤µ¤ó¤«¤é·ëº§½Ë¤¤¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÍÅÄ¾ÆÂÙ»³¤Î¤´ÈÓÃãÏÒ¤¬³ä¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò·ç¤±¤¿ÃãÏÒ¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤ÆX¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¸«»ö¤Ë½¤Éü¤µ¤ì¤¿ÃãÏÒ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ê¤é²¶¤Î½³¤ê¤Ç¤â³ä¤ì¤Í¤§¤Ê!¤Ã¤Æ¤¤Ã¤È´î¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤Í!¡×¡Ö¶¶ËÜ¤µ¤ó¤â²¿ÅÙÉé¤±¤Æ¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×¡Ö¤¢¤È30Ç¯À¸¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!!¡×¡Ö²èÁü¤«¤éÇú¾¡Àë¸À¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÇË²õÌµ¤¯¤·¤ÆÁÏÂ¤¤Ê¤·!½¤Éü¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢²ø²æ¤ä°úÂà¤Ê¤É¤ÎµçÃÏ¤«¤é²¿ÅÙ¤âÉü³è¤·¤¿¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤ËÃãÏÒ¤Î½¤Éü¤ò½Å¤Í¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£