ソフトバンクの柳田悠岐外野手（37）が29日、みずほペイペイドーム内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、1億円減の年俸3億7000万円プラス出来高払いでサインした。

15年目の今季は4月11日のロッテ戦で自打球を受けて右すねを負傷して長期離脱。「試合に出てないし残念なシーズンだったけど、チームはリーグ優勝、日本一になったので良かった」と振り返った。

レギュラーシーズンは20試合に出場して打率2割8分8厘、4本塁打、9打点にとどまったが、ポストシーズンは全11試合に出場。阪神との日本シリーズでは日本一を決めた10月30日の第5戦で、8回に石井大智から起死回生の同点2ランを放つなど本来の打棒を発揮した。

2020年からの7年契約は来季が最終年。契約時には「（7年契約の満了で）フィニッシュ（引退）。そこまで決まっています」と話していたが、この日は「その先に契約がくるかは、来季の結果が大事だと思う。その先の契約を考えてもらえるように頑張りたい。いけるなら」と来季以降の現役続行に意欲をのぞかせた。（金額は推定）