アダム・スコットが2差6位で最終日へ 桂川有人はスコア伸ばせず57位
＜BMWオーストラリアPGA選手権 3日目◇29日◇ロイヤル・クイーンズランドGC（オーストラリア）◇7085ヤード・パー71＞オーストラリアでのDPワールド（欧州）ツアー開幕戦の第3ラウンドが終了した。
トータル13アンダーの首位に地元のアンソニー・クウェイル、ダビド・プイグ（スペイン）、 リカルド・ゴウベイア（ポルトガル）が並んだ。オーストラリア勢のミンウー・リーが1打差の4位、アダム・スコットがトータル11アンダー・6位タイで最終日を迎える。日本勢で唯一出場する桂川有人は3バーディ・3ボギーとスコアを伸ばせず、トータル3アンダーの57位タイだった。
