【日本一のイケメン高校生決定】兵庫出身の2年生・楢崎悠亮くん＜男子高生ミスターコン2025＞
【モデルプレス＝2025/11/29】“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン2025」のファイナル審査が11月29日に都内で行われ、応募総数2万人の中から、兵庫県出身の2年生・楢崎悠亮（ならざき・ゆうすけ／※「崎」は正式には「たつさき」）くんがグランプリに輝いた。
【写真】SNSでも話題・今年の“日本一のイケメン高校生”候補15人集結
楢崎くんは、グランプリで名前を呼ばれると思わず涙。受賞の心境を問われると「ずっとグランプリを取りたいと思っていて。自分が絶対1番と証明しようって1年前から思っていて…」と言葉を詰まらせ、「1年前はミスコンに参加できるほどかっこよくはなかったんですけど、食事制限や運動とかダイエットを色々と努力してきて。こうやってこの景色を見ることができて、グランプリを取ることができて本当に嬉しい気持ちです」とこれまでを振り返りながら思いを語った。
また、コンテスト期間で大変だったことを聞かれると「学業との両立も大変だったんですけど、テニス部なので、日焼けしてしまうことが問題で。些細なことも重なって、1つひとつが大変でした」と回顧。喜びは「真正面（の席）にいるお父さんに伝えたい」と笑顔で話し、今後の夢を問われると「藤原竜也さんに憧れていて、人の心を動かす俳優になりたいです」と力強く宣言した。
楢崎くんにはグランプリ特典として、「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられた。
準グランプリは「第20回全国高校生ボディビル選手権大会」で優勝した経験を持つ榎田一王（えのきだ・いおう）くん、モデルプレス賞は西小路侑汰（にしこうじ・ゆうた）くん、審査員特別賞は大橋光（おおはし・ひかる）くんと谷本晴（たにもと・はる）くん、candy magic賞は倉田琉偉（くらた・るい）くん、SNOW賞は安藤志音（あんどう・しおん）くんが受賞。
準グランプリを受賞した榎田くんは、「すごく嬉しいです。ファンの皆様と家族、みんなの支えがあっての準グランプリになったので、本当にありがとうございます」と感謝を口に。榎田くんは「全国高校生ボディビル選手権」で優勝経験があり、「ボディビルダー日本一なのですが、首から下は日本一で、首から上は日本2位ということで（笑）」と笑いを誘いつつ、「筋肉マッチョのアクション俳優になりたいという夢があるので、頑張りたいです」と意気込んだ。モデルプレス賞の西小路くんは、「まさか自分がこのような素晴らしい賞に選んでいただけるとは思っていなくて、驚きでいっぱいです」と喜びを語った。
「男子高生ミスターコン」は「みんなで選ぶ、日本一かっこいい男子高生」をコンセプトに掲げ、今年で11回目を迎える、全国規模の男子高校生限定のコンテスト。事務所に所属していない男子高校生であれば誰でも参加が可能。2024年度は黒木聖那がグランプリを獲得。グランプリ特典として、「賞金50万円」「2025年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられた。ほか、人気YouTuber・おだけいや令和初の戦隊ヒーロー「魔進戦隊キラメイジャー」の主演に抜擢された小宮璃央など、本コンテストから多数の次世代スターが誕生している。
今年度もお笑いコンビ・NON STYLEの井上裕介がMCを担当。ファッションショー審査やダンス＆ボーカル審査などを経て、グランプリが決定した。同日には“日本一のイケメン中学生”を決める「男子中学生ミスターコン2025」のファイナル審査も開催され、愛知県出身の2年生・園山弥凪都（そのやま・みなと）くんがグランプリを受賞。なお、あす11月30日には“日本一かわいい高校生”を決める「女子高生ミスコン2025」、“日本一かわいい中学生”を決める「JCミスコン2025」のファイナル審査が行われる。（modelpress編集部）
出身：兵庫県
学年：2年生
誕生日：7月3日
MBTI：ENTJ
趣味：スポーツ
特技：エイサー
好きな食べ物：ラーメン
嫌いな食べ物：スイカ
好きな言葉（座右の銘）：勇往邁進
最近ハマっていること：演技、歌
【Not Sponsored 記事】
◆“日本一のイケメン高校生”決定
◆「男子高生ミスターコン」とは
◆楢崎悠亮（ならざき・ゆうすけ）くんプロフィール
