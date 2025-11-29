【モデルプレス流行語大賞2025個別解説】「両手に男でーす」とは？
【モデルプレス＝2025/11/29】女性向けエンタメ＆ライフスタイルニュースサイト「モデルプレス」による【2025年版】流行語大賞。2025年の流行語30ワードの中から、今回は「両手に男でーす」について解説する。
【写真】モデルプレス流行語大賞2025一覧
◆「モデルプレス流行語大賞」に選出「両手に男でーす」とは
ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に参加した“おひなさま”こと長浜広奈の発言。両隣に男性参加者が座った状態で飛び出した「両手に男でーす」というセリフと淡々とした口調のマッチ度合いが話題に。
◆モデルプレス流行語大賞2025
全30ワード
「イイじゃん」／「え ◯◯してる！！◯◯してますよ！！早く気づいて！！」／「オープンマリッジ」／「オイラが行くしかねえな」／「お前が行かなきゃお前が行かなきゃお前が行かなきゃお前が行かなきゃ誰が行く」／「◯◯おもたら、震え止まらんねん」／「カーニバルフェスティバル」／「カリスマックス」／「勘弁してー」／「サナ」／「初期装備ニキ」／「しろい妖精さん」／「SHIROSE」／「好きすぎて窒息しそうなんだけど」／「全ア」／「たまるかー！」／「◯◯で今これ」／「Dazy」／「◯◯でしぬぅ！！」／「とくべチュ、して」／「何を言うてるの？」／「NewJeans（活動休止・復活）」／「倍倍FIGHT！」／「◯◯柱」／「フェーズ3」／「平成一桁ガチババア」／「酔っ払ってぴぴゃ」／「ヨヤクナシデス」／「両手に男でーす」／「ルビィちゃん！（は〜い）何が好き？」
SNSの総フォロワー数380万人超えの「モデルプレス」が、2025年10月27日から11月21日にかけて実施した読者アンケート（50,684件の回答）と、編集部による審査に基づいて2025年に話題となった30ワードを選定した。（modelpress編集部）
https://twitter.com/modelpress/status/1993605925379412412
【Not Sponsored 記事】