ITZYイェジ「自分に対しての評価がとても厳しい方」ストイックさ極める目標達成方法【インタビュー連載Vol.1】
【モデルプレス＝2025/11/29】5人組ガールズグループ・ITZY（イッチ）の日本セカンドアルバム『Collector』のリリースを記念したモデルプレスのインタビュー連載。ソロ編Vol.1にはイェジ（YEJI）が登場。【インタビュー連載ソロ編Vol.1】
ITZYはJYPエンターテインメントより2019年2⽉に韓国デビュー。「⾃⼰肯定」のメッセージがストレートに伝わるパワフルな楽曲、完璧な才能とクオリティで、常に世界中から注⽬を集めている。前作である日本3rd Single『Algorhythm』から約1年半ぶりのリリースとなる今回は、日本オリジナルの新曲「ROCK ＆ ROLL」を含む全10曲収録のオリジナルアルバム。深い愛情と思い出が詰まったコレクションのように、これまでの痕跡でありつつ、また未来への原動力となる意志を表している。
インタビュー連載のソロ編では、韓国と日本で行われたファンミーティング「ITZY The 4th Fan Meeting ITZY MIDZY, LET’S FLY! “ON AIR”」で話題を集めたソロパフォーマンスの制作秘話、そしてモデルプレス読者に向けた「夢を叶える秘訣」についても明かしてもらった。
― 『Collector』にちなんで、ついつい集めてしまうものはありますか？
イェジ：個人的に香水にすごく関心があって、一時期集めていたんですが、周りの方たちからプレゼントでいただくことも多かったので、（手を広げて）今手で表したくらい溜まったこともありました。でも結局よく使うものばかり使用してしまっています。
― ファンミーティングではソロパフォーマンスとしてTWICE（トゥワイス）のナヨン（NAYEON）さんの「ABCD」を披露されました。選曲の理由やこだわりを教えてください。
イェジ：ナヨン姉さんの「ABCD」が本当に大好きで素敵だなと思ってよく観ていたんですが、カバーをいつかできる機会があれば、私ならではのカラーで表現してみたいと思って選択しました！ダンスブレイクが本当に素敵なので、そのパートを私なりのスタイルでパワフルにお見せできるんじゃないかと思って、こだわって準備をしました。
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、イェジさんがこれまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
イェジ：人によってその克服の仕方は違うと思いますが、私の場合はとにかく少し時間を置いてゆっくり考えるようにしています。何か困難があったときは自分が望んでいても、早く通り過ぎてくれるわけではないので、時には不安に押しつぶされそうになることもあると思うんです。私はそれをすぐに拭い去ることができないタイプでもあるので、むしろしっかりとそれに向き合って考えてから、時が過ぎていくのを待つようにしています。
― 夢を追いかけている読者の皆さんに向けて、イェジさんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。
イェジ：私は達成感を自分で味わうのがとても好きなので、やりたいことがあるとそれを叶えたいと思うタイプで、同時に、自分に対しての評価というのがとても厳しい方なんです。それを克服するためには、とにかくひたすら練習をたくさんする。しっかりと自分が準備できた状態で舞台に臨みたいので、特にステージが近いときには、練習に対してベストを尽くすことを心がけています。
― ありがとうございました。
誕生日：2000年5月26日
