ITZYリア「いろいろなアップダウンを経験してきました」辛いことを乗り切るマインド作り【インタビュー連載Vol.2】
【モデルプレス＝2025/11/29】5人組ガールズグループ・ITZY（イッチ）の日本セカンドアルバム『Collector』のリリースを記念したモデルプレスのインタビュー連載。ソロ編Vol.2にはリア（LIA）が登場。【インタビュー連載ソロ編Vol.2】
ITZYはJYPエンターテインメントより2019年2⽉に韓国デビュー。「⾃⼰肯定」のメッセージがストレートに伝わるパワフルな楽曲、完璧な才能とクオリティで、常に世界中から注⽬を集めている。前作である日本3rd Single『Algorhythm』から約1年半ぶりのリリースとなる今回は、日本オリジナルの新曲「ROCK ＆ ROLL」を含む全10曲収録のオリジナルアルバム。深い愛情と思い出が詰まったコレクションのように、これまでの痕跡でありつつ、また未来への原動力となる意志を表している。
インタビュー連載のソロ編では、韓国と日本で行われたファンミーティング「ITZY The 4th Fan Meeting ITZY MIDZY, LET’S FLY! “ON AIR”」で話題を集めたソロパフォーマンスの制作秘話、そしてモデルプレス読者に向けた「夢を叶える秘訣」についても明かしてもらった。
― 『Collector』にちなんで、ついつい集めてしまうものはありますか？
リア：可愛いものは全部コレクションしています。ちっちゃくて可愛いものが大好きです。
― ファンミーティングではソロパフォーマンスとしてtuki.さんの「晩餐歌」を披露されました。選曲の理由やこだわりを教えてください。
リア：私はJ-POPが好きです。（ここまで日本語で）「晩餐歌」はもともととても好きな曲で、私のトーンにもよく合う曲なんじゃないかなと思っていたので、いつか機会があればぜひファンの皆さんの前で歌いたかったんです。日本でファンミーティングをすることになって、これまで洋楽や韓国の曲をずっと多く歌ってきていたので、J-POPを歌ったら日本のファンの皆さんにも喜んでいただけるんじゃないかと思って選びました。この曲には感情が込み上げてくるようなJ-POPらしさ、魅力があると思っていますが、私も大きな会場で実際に歌って体験したいと思ったんです。
― 次にカバーしたい日本の楽曲はありますか？
リア：緑黄色社会さんの「Mela!」です。私のプレイリストにはJ-POPの曲がたくさん入っていますし、J-POPのステージ映像を見ると、いつもすごくエネルギーを感じます。特にバンドのステージは圧巻で、私もいつかあんなステージをしてみたいなといつも思っていたんです。先日、韓国でライブをされたのですが、スケジュールが合わず観に行けなくて残念でした。
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、リアさんがこれまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
リア：私もいろいろなアップダウンを経験してきましたが、いつも「時間が過ぎれば大丈夫」だと思うようにしています。大事なことは、踏ん張る、持ちこたえること。そうやってしっかり持ちこたえることができれば、笑いながら、吹っ切れるときが来るというマインドでやってきています。
最近はスターの方だけでなく一般の方々、いろいろな人の人生を映像などで見ることもできますよね。そういう方たちの話を聞いていると、誰にでもやはり困難な時期というのはありますが、それが過ぎれば、いつか花を咲かせる幸せな時期がやってくると思うんです。ある種の人生のサイクルでもあるとも感じていて、辛いことがあったとしても、いつか幸せな時間がやってくるだろう、と思いながら、そのときのために一生懸命頑張っています。
― 夢を追いかけている読者の皆さんに向けて、リアさんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。
リア：これといった秘訣はないような気がします。自分の夢は何かが明確に分かっている人もいれば、自分の夢が何か分かってない方たちもたくさんいると思うんです。そして、夢が明確にあるからと言って、それが必ずしも成功するとは限らないので、置かれた状況の中で、「これは気が進まないな」と思ったとしても、一つの経験だと受け止めてベストを尽くせば、経験を積み重ねていくことで自分の夢がより明確になっていく、そして知ることもできると思います。とにかく自分の課題、直面したことから逃げずに一生懸命に、そして自分が何を感じ取っているか、しっかりと理解しながらやっていくことがとても重要だと思います。
