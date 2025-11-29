【HYBE新グループaoen・輝インタビュー】2度のオーディション挑戦経て思う“夢を叶える秘訣”「失敗は本当に大事」
【モデルプレス＝2025/11/29】HYBE傘下のレーベル・X LABELSが手掛ける新世代J-POPボーイズグループaoen（アオエン）の輝（HIKARU／20）がファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、ガルアワ／10月18日＠千葉・幕張メッセ）に出演。人生2度目となるランウェイでは、カラフルな千鳥格子模様のニットを着こなし、秋らしいファッションでスラリとしたスタイルを際立たせたウォーキングを披露。舞台裏でモデルプレスのインタビューに応じ、ステージの感想や注目しているファッションアイテム、夢を叶える秘訣を語った。
【写真】HYBE新人グルメンバー、身長182cmの圧巻スタイル
― ランウェイの感想を教えてください。
輝：今回の衣装はカジュアルで可愛い感じなので笑顔が必要だったんですけど、僕は笑顔がすごく苦手なので悩みました。鏡を見て練習して動画撮影を何回も繰り返したら、本番では練習より良い笑顔ができたので、成長したなと感じました。
― メンバーからランウェイの感想はもらいましたか？
輝：「1番かっこよかった」と言ってもらえたんですけど、その後もずっと「本当にかっこよかった」と言われ続けて、結局かっこいいとしか言われなかったので、本当にかっこよかったんだなと受け入れました（笑）
― aoenとしてのライブパフォーマンスはいかがでしたか？
輝：今回『青春インクレディブル』を初披露させていただいたんですけど「GirlsAward」さんとすごく雰囲気が合っていて、楽しかったです。後ろで踊っているときにメンバーの表情がすごく楽しそうで「音楽をすごく楽しんでいるな」と感じました。
― 普段のイベントと「ガルアワ」では雰囲気が違いましたか？
輝：このようなイベントに出演するのが2回目だったので、すごく緊張していたんですけど、メンバーのみんなも「緊張している」と言っていたのに、モニタリングしたらみんな上手くできていてカメラにもたくさん対応していて、すごいなと思いました。
― ファッションの祭典ということで、最近注目しているファッションや新しく買ったアイテムを教えてください。
輝：最近気になっているアイテムはこれから寒くなる季節に着たいコートです。最近調べていて、今年のトレンドカラーの1つにチョコレートブラウンというのがあるらしいんですが、その色のコートが上品でかっこよくて、着るだけでスタイルがもう一段階良く見えそうだなと思いました。その上からチェックのマフラーなどを巻いてみたいなと思います。
― 輝さんから見ておしゃれだと思うメンバーは？
輝：全員なんですけど、その中でも特に颯太（SOTA）のコーディネートの組み合わせが上手いなと思っています。僕もピンクがすごく好きなんですけど、コーデに取り入れるのは少し難しくて、でも颯太は違和感なく自然に取り入れているので、本当にすごいなといつも思っています。
― 最近の活動で印象的だったお仕事はありますか？
輝：バラエティ番組に出させてもらったときに、喋るのが苦手で自分から前に出て喋ることがあんまりできなかったんですけど、芸人さんが僕に自然に話を振ってくれて。僕が詰まっても言葉を立たせるような言い回しをしていて、本当に芸人さんってすごいなと思いました。
― ちなみにその芸人さんはどなたですか？
輝：丸山礼さんです。今回のランウェイでも歩く前にお話しさせていただいて、すごく緊張していたんですけど、お姉さんのような感じで「緊張すんなよ」と言っていただいて優しかったです。
― 最後に、モデルプレス読者に向けて輝さんが思う夢を叶える秘訣を教えてください。
輝：僕は今年6月にデビューしたんですけど、それより前に一度オーディションを受けたとき、自分の実力不足を実感してすごく悔しくて、辞めたいと思ったときもありました。でも待っていてくれるファンの方がいたので、その方たちの期待に絶対応えたいと思って日々努力しました。努力している中でもたくさんの壁にぶつかって、何度もトライアンドエラーを繰り返した結果、失敗は本当に大事だなと実感しました。もちろん成功するのも大事なんですけど、過程が必要だと思っていて、失敗を繰り返すことで、ここがダメだったとちゃんと実感できて、その結果今こうやってデビューできているんだと思います。
デビューした今も実力はまだ足りない部分があって、今もトライアンドエラーを繰り返している途中です。まずは失敗をたくさん積み重ねて、そこから徐々に上がっていくものだと思っています。
― ありがとうございました！
（modelpress編集部）
INTERVIEW PHOTO：加藤千雅
2005年3月28日生まれ、群馬県出身。バレエ経験で培ったしなやかな動きと182センチの身長でモデルのような存在感を持ち、誰もが認めるビジュアル担当。
&TEAMが誕生したオーディション番組「&AUDITION - The Howling -」（2022）に参加後、HYBE MUSIC GROUPレーベルであるYX LABELSが日本での活動を主軸に置く新世代J-POPボーイズグループのデビューに向けて実施したオーディションプロジェクト「応援-HIGH 〜夢のスタートライン〜」でaoenのメンバーに選ばれる。2025年6月11日にシングル『青い太陽（The Blue Sun）』をリリースし、正式にデビューした。
