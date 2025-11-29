辻希美、三男とお菓子作り 笑顔溢れる親子ショットに「口元似てる」「盛り付けセンス抜群」の声
【モデルプレス＝2025/11/29】タレントの辻希美が11月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。第4子である三男・幸空（こあ）とのお菓子作りを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】5児のママタレ「口元似てる」三男との2ショット
辻は「コアとお菓子作りしたよ」とのコメントを添えて、キッチンで親子並んでお菓子作りを楽しむ様子を公開。ピンクのエプロン姿で笑顔を見せる辻と、ピースをする幸空くんの姿が微笑ましく、カウンターには手作りのスイーツが並べられている。
この投稿には「親子ショットが可愛すぎる」「大きくなったね」「お菓子作り楽しそう」「元気いっぱいでいい」「仲良し親子で素敵」「上手にできたね」「盛り付けセンス抜群」「口元似てる」といったコメントが寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
