市村正親の長男・市村優汰、父とのTikTok公開で反響続々「仲良しで可愛い」「そっくり」
【モデルプレス＝2025/11/29】俳優・市村正親の息子で俳優の市村優汰が11月28日までに、自身のTikTokを更新。父親との動画を公開し、反響が寄せられている。
【写真】篠原涼子の息子「仲良し」76歳そっくり父との2ショット
優汰は「俺ら足上げ得意」とつづり、全身黒の服を着た正親と一緒に撮影。高くまっすぐ足を上げる正親と、ズボンのポケットに手を入れて足を上げる自身の姿を披露している。
この投稿に「すごい上がっててさすが」「顔そっくり」「仲良しで可愛い」「すごすぎて笑っちゃう」「脚を上げる前の姿勢の美しさに注目したい」「優汰君イケメンすぎる」などとコメントが集まっている。正親は2005年に女優の篠原涼子と結婚。2008年に長男の優汰、2012年に次男が誕生したが2021年7月に離婚を発表。長男と次男の親権は正親が持つことを明かしていた。（modelpress編集部）
