大相撲の元小結でタレントの臥牙丸（38）が29日までに自身のYouTubeチャンネル「ガガちゃんねる」を更新。巡業の思い出を語った。

朝8時ごろ開始の稽古に始まり、土俵入りや取組が実施される流れ、バスで移動する車内の雰囲気などを説明。その上で「ツラい思い出」を明かした。

出来事があったのは広島。「財布をなくしました。100万円、入ってました。酔っ払って、どこかに忘れた。どこかのタクシーに忘れた」。着物や浴衣など和装が“制服”である力士は服にポケットがついていないため基本的にカバンや巾着などを持ち歩く。「カバンは（なくさないように）意識するんですよ」。ただ、その時はパソコンなどを入れた大きなカバンだったこともあり、財布だけを手に持って出かけた。「（タクシーから降車する際に）支払って（財布を）シートの上に置いた。そこから意識がない」と振り返った。

まだ続きがある。「広島巡業は毎年、あるじゃないですか。あるタクシーの運転手さんが（財布をなくした）次の年から“オレ、臥牙丸さんのファンなんです”と“タダにしてあげる”と言われて…。お前だな、オレの財布を返してくれ、と思った」と冗談まじりに話した。