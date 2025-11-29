「昔通っていた夜のお店の名前が、もう3回ほど変わっている」

「推しセクシー女優が在籍するプロダクションの社名と、差し入れのあて先が変わっていた」

何の前触れもなく起きる名称変更は、この世界における「あるある」の1つ。事前にファン（客）へ知らせることは少なく、ほとんどが直前の報告か最悪の場合は「事後」。特にお店の場合だとハイペースで通う客ほど毎回看板をチェックしないせいで、指名キャストのSNSや来店時に店名が変わった件に気づくケースも珍しくはない。

昼の世界ではころころ社名が変わるなど、滅多にない話だろう。水商売は2〜3年単位でリニューアルするところが多く、中身をそのままで「表札」だけを新しくしがちだ。

今回は「なぜ夜職界隈では、名称変更がすぐに起きるのか」を解説したい。結論から申し上げると、変更＝まぁまぁワケありで、オーナーの交代や税金対策などあらゆる事情がからんでいる。

税金対策、オーナー交代、ガサ入れ！名称変更のアレコレ

頻繁に店やプロダクションの名前が変わると落ち着かないのは、働き手もファン（客）も一緒だ。覚えた頃にすぐ変更など勘弁してほしい話だが、人気商売の世界では税金対策のために名称変更→新店舗or新プロダクション誕生のようなかたちをよく取る。

住所もスタッフも同じで名前だけ何度も差し替える場合は、税金対策の可能性が非常に高い。会社を作っては潰すのを繰り返し、荒稼ぎをしてさっさと業界から去る→別事業へ方向転換する例も、水商売が爆発的に儲かった時代はよく見られたそうだ。

また、オーナーや社長交代により、名前をリニューアルする場合がある。「別にそのままでもいいのでは？」なんて意見も多いけれど全てを心機一転したいとか、もろもろの理由（以前の代表のせいで評判が悪かったなど）で前の名前を使い続けるのに抵抗感が強いと、まるで新設会社のような振る舞いをすることも少なくはない。特にガサ入れといったダークな経歴があるとイメージがよくないため、過去の汚点をかき消すかのように名前を変える。

悪質店なんかは1〜2年で何度も表札を入れ替え、何もなかったような顔をして営業を続けることもよくある話だ。

過去に面接へ行った働き手や、新設を期待した客からすると「なんだ、あそこが名前変えただけか」と少々だまされた気持ちにもなるが、夜の世界は一般常識が通用しないために「誇張してナンボ」というところもある。それに、名称変更にはさまざまな「メリット」があるため、相当ネームバリューが通っていない限りは、改名をした方がよい場合も実は多い。

名称変更、最大のメリットは「求人強化」

名前を変えてあたかも「新しい店です」というフリをすれば集客につながるイメージが強いけれど、歓楽街では有名キャストがそろっていない限り新店は不利である。高いお金を払って失敗をしたくないのが現代の客の本音で、洋服屋や飲食店のように「とりあえず行ってみるか」とはあまりならない。

どちらかというと名称変更のメリットは、求人の方が大きい。「新しいところなら、みんなゼロスタートなのかな」と思う未経験者や、「イチから一緒に（店やプロダクションを）盛り上げてみたい」なんて新天地を求めた中堅が引っ掛かれば、自然と働き手が集う。人気商売は宣伝力やネームバリュー、運営陣の人脈も大事だが「人材」が不足すれば何も始まらないので、求人強化→集客→売り上げへとつながるといったところ。

ただし、名前を変えただけの店やプロダクションは、大人気のベテラン組をつかまえるのが難しい。なぜなら、彼女たちは知識と情報収集能力に長けており、知人ネットワークで「あそこは元〇〇で、完全なる新設ではないらしい」なんて噂をいち早くキャッチするからだ。ころころと名前を変える＝ワケありなことを知っていれば、わざわざそこを選ぶ必要がないため、頻繁な名称変更をするところほど有名人が集まりづらい傾向がある。

とはいえ、未経験〜「そこそこ」レベルの人材がそろえば、店やプロダクションは回るもの。求人強化、そして未来の売り上げのためにわざと名前を頻繁に変えるやり方を取る会社も一定数存在するのだ。

表札を入れ替えるだけなら働き手に大きな影響はなく、税金対策や新人の流入など会社にとってのメリットが満載。税金の問題は対策済みでも、別の目的が理由で改名を繰り返すケースも見られるのがこの世界の少し変わった部分だろう。

ただ、あまりにころころと変わる場合は客も働き手も注意すべきである。なぜなら、税金をチョロまかしまくり、在籍もほとんどいないor全く定着しておらず、「ギリギリ」の状態を延々とキープするまずい会社に出会うと、悲惨な目に遭う可能性が高いからだ......。

【プロフィール】

たかなし亜妖／2016年にセクシー女優デビュー、2018年半ばに引退しゲーム会社に転職。シナリオライターとして文章のイロハを学び、のちにフリーライターとして独立する。現在は業界の裏側や夜職の実態、漫画レビューなど幅広いジャンルのコラムを執筆中。