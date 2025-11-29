◇サッカーJ2リーグ第38節 磐田 2-1 鳥栖(29日、駅前不動産スタジアム)

J2最終節が29日に開催。ジュビロ磐田は敵地でのサガン鳥栖を破り、J1昇格プレーオフ圏内の5位に滑り込みました。

試合前で勝ち点61で7位の磐田。J1昇格プレーオフ圏内の6位ベガルタ仙台まで勝ち点1差、5位RB大宮アルディージャとは2差の状況で最終節を迎えました。

勝ってプレーオフ圏内に滑り込みたい磐田は、後半22分松原后選手の得点で先制。同時刻にキックオフの大宮、仙台ともにリードを許す展開で、磐田が勝てば5位まで上がる状況となります。

ところが後半43分に痛恨の失点。このまま1-1だと7位となる中、失点から2分後の後半45分、自陣のゴール前からのクリアボールが一気にチャンスとなり、最後はDFリカルド グラッサ選手が左足でゴール右下に流し込みました。

この得点を守り切り、2-1で意地の勝利。大宮、仙台がともに敗れ、5位浮上。昇格プレーオフ圏内に滑り込みました。

昨季J2降格となった名門・磐田。同じく“降格組”である北海道コンサドーレ札幌、鳥栖も前節までにJ1昇格の可能性が消滅するなど、J2の厳しい戦いの中、土壇場でJ1昇格の可能性を残しています。

決勝ゴールのグラッサ選手は「チームの力になれたことはうれしい。プレーオフ進出となってホッとしている」と喜びました。