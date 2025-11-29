モデル、タレント、麻雀プロとしてマルチに活躍する“役満ボディー”岡田紗佳（31）が29日、都内で、カレンダー発売イベントに出席した。

プロ麻雀リーグ「Mリーグ」で所属するKADOKAWAサクラナイツの成績は、29日現在で全10チーム中最下位。「今、成績があまりよくないのであと1勝は届けたい」とした。「私がどうかはともかく、他の3人に風が吹いていない。流れが悪い」と要因を分析。まだレギュラーシーズンは始まったばかりだとし「来年変わると思う」とした。

来年は本厄を迎える。「マージャンは“役”が必要」とすると、「今年“厄”払いに行ったのが良くなかったのかもしれない」とした。「来年はすぐに行かず、1カ月くらい様子を見てからいきます」と笑った。

26年は「健康で荒波のない1年にしたい。凪」とし、マージャン役の“平和（ピンフ）”で例えた。「麻雀の基本なので、基本に忠実で、平和（へいわ）な1年にしたい」とし、「何も問題を起こさないようにしたいし、高望みはせずに無欲でやりたい」と話すと1人クスッと笑いを漏らした。

クリスマスはKADOKAWAサクラナイツの練習会という。その後のパーティーは「絶対しない！」と宣言。「クリスマスは東京にいる限りは興味がない」と言い切り、「人混み過ぎて外に出る気がしない。多分ポケモンしている。年末も多分ゲームしている」とした。