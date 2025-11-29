カントリー歌手キース・アーバン（５８）が２５歳の女性歌手と不倫関係になったことがオスカー女優ニコール・キッドマン（５８）との離婚原因の一つになったと報じられたが、ここにきてキースは現在、別の２５歳女性と交際していると英紙デイリー・メールが２８日伝えた。

複数の欧米メディアはこれまで、キースの「ハイ・アンド・アライブ」ツアーに参加していた米女性歌手マギー・ボーとの不倫関係が、ニコールがキースとの１９年間の結婚に終止符を打つ引き金になったとされてきた。

ところが同紙は、キースが現在交際しているのはマギーではなく、同公演ツアーでオープニングアクトを務める米カントリー歌手カーリー・スコット・コリンズだと報じた。

カーリーは１０月、公演中にキースと２人でデュエットする動画をインスタグラムに投稿。その動画に。「あのキース・アーバンと『Ｗｅ Ｗｅｒｅ Ｕｓ』を歌っている？これ現実？誰か私をつねってみて」とのコメントを添えていた。同曲はキースが妻ニコールに捧げたものだったが、カーリーとのデュエットでは歌詞を変えてカーリーに捧げる歌にアレンジしていた。

同紙によると、カーリーはキースとの交際報道についてコメントを控えている。また、マギーもキースとの交際については沈黙を保っているという。