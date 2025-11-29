¡ÚËÌÀî¾¡Íø¡¦Æ£Â¼¸ÝÇµÈþ ¥Ü¡¼¥À¡¼¥º¤Î¡È²»¤Î¾ì¡É season3¡Û#27¡¡ËãÉÛ½½ÈÖ¡ÁÀÖ±©¶¶ÊÔ
¥Ü¡¼¥À¡¼ÊÁ¤ÎÉþ¤ò¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ë¡¢¥æ¥ë¤¯¥Þ¥¸¥á¤Ë²»³Ú¤È¸þ¤¹ç¤¦¥³¥ó¥Ó¡½¡½¡£¡È¥Ü¡¼¥À¡¼¥º¡É¤³¤ÈËÌÀî¾¡Íø¤ÈÆ£Â¼¸ÝÇµÈþ¤¬Â£¤ë¡Ö¥Ü¡¼¥À¡¼¥º¤Î¡È²»¤Î¾ì¡É¡×¡£Á´¹â333m¡£Ä¹¤é¤¯Åìµþ¤Ç°ìÈÖ¹â¤¤·úÂ¤Êª¤ÎÃÏ°Ì¤ò¤Û¤·¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÅÇÈÅã¤Ç¤¢¤ëÅìµþ¥¿¥ï¡¼¡£º£²ó¤Ï¤³¤ÎÅìµþ¥¿¥ï¡¼¤Î¤ªÉ¨¸µ¤ò»¶ºö¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ï¤³¤ÎÃÏ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Ê¿§¤ò¸«¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
PHOTOGRAPHY BY »³ËÜ¥Þ¥ª¡¡INTERVIEW & TEXT BY ÅÄÃæ¾°Æ»
¡½¡½¶á¶·¤«¤é¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡©
ËÌÀî¾¡Íø¡¡ÍèÇ¯3·î20Æü¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£Â¼¸ÝÇµÈþ¡¡¤ä¤Ã¤¿¡¼¡ª
ËÌÀî¡¡¥×¥é¥¹¡¢1·î¤Ë²æ¡¹¥Ü¡¼¥À¡¼¥º¤¬Ãæ¹ñ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤¨¡¢¥Ü¡¼¥À¡¼¥º¤Ç¹Ô¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ËÌÀî¡¡¥Ü¡¼¥À¡¼¥º in ¥Á¥ã¥¤¥Ê¡ª 2days¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Æ£Â¼¡¡»ä¤Ï1·î4Æü¤Ë¡Ø¶Á¤±¡ª¥æ¡¼¥Õ¥©¥Ë¥¢¥à¡Ù¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇµþÅÔ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£
ËÌÀî¡¡1·î4Æü!?
Æ£Â¼¡¡Àµ·îµÙ¤ß¤ÎºÇ½ªÆü¤Ç¤¹¡£
ËÌÀî¡¡¤ªµÙ¤ß¤À¤«¤éÃÏÊý¤Ç¤â¹Ô¤±¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤Í¡£
Æ£Â¼¡¡1·î¤Î1½µÌÜ¤ËµþÅÔ¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢Íâ½µËö¤ÏÃæ¹ñ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
ËÌÀî¡¡Î¹¤Å¤¤¤Æ¤Æ¤¤¤¤¤Í¡£1·î¤Ï³Ú¤·¤¤Í½Äê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½3·î¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¤É¤³¤Ç¤ä¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ËÌÀî¡¡½ÂÃ«¤Î¥í¥Õ¥È¥Ø¥ô¥ó¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¤Ï¸ÍÀî¾»»Ò¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÖÀÄ¤¤Éô²°¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¡½¡½¥¥ã¥ÑÅª¤Ë¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
ËÌÀî¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¾¯¤·¾®¤µ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤ª´«¤á¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ»È¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤È¡£
Æ£Â¼¡¡³Ú¤·¤ß¡£
ËÌÀî¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Çä¤ì»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡½¡½É¬Í×¤ÊÁõÈ÷¤Ï¡©
Æ£Â¼¡¡¥«¥º¡¼¡£
ËÌÀî¡¡Çä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤½¤Î¾ì¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡½¡½¥¥ó¥Ö¥ì¡Ê¥¥ó¥°¥Ö¥ì¡¼¥É¡Ë¤Ï¡¢¤¤¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ËÌÀî¡¡¥¥ó¥Ö¥ì¡Ä¡Ä¡£¤½¤¦¤À¤è¤Í¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡£¥¯¥é¥Ã¥×¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤é¡£»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¿Í¤Ï¹¥¤¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡½¡½ROUND TABLE¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥«¥é¡¼¤Ï²¿¿§¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ËÌÀî¡¡¤½¤ì¤â¹¥¤¤Ê¿§¤Ç¡£»×¤¦¤¬¤Þ¤Þ¤Ë¡£
Æ£Â¼¡¡¡È²¶¡É¤Î¿§¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¡£
ËÌÀî¡¡¤³¤Î¶Ê¤ÏÀÖ¡¢¤È¤«¡£
¡½¡½¥»¥È¥ê¤¬Àè¤ËÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÇÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ËÌÀî¡¡¥¤¥ó¥È¥íÊ¹¤¤¤Æ¿§¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡£
¡½¡½º£¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥È¥¥¡¼¥¹¤Ç¿§¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤»¤ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢Àè¤Ë¥»¥È¥ê¤ò¸ø³«¤·¤¿¤é¥×¥í¥°¥é¥à¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Æ£Â¼¡¡¾¡¼ê¤Ë¸÷¤ë¤ä¤Ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ËÌÀî¡¡¤¢¤¢¡¢°Ø»Ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¿§¤¬Æ±¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤ä¤Ä¡£¼ê¼ó¤ËÉÕ¤±¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¡£
Æ£Â¼¡¡Á°¤Ë¥³¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥¤¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¤½¤ì¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£
ËÌÀî¡¡³Ú¤·¤¤¤è¤Í¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ï¿§¤¬Åý°ì¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Æ£Â¼¡¡¿§¤È¤«¸÷¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤«¤âÅý°ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
ËÌÀî¡¡¿§¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¸÷¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â¸þ¤³¤¦¤Ç¥×¥í¥°¥é¥à¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£±ó¤¯¤«¤é¸«¤ë¤ÈÊ¸»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡£¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤À¤ÈËÀ¤À¤«¤é¥¯¥é¥Ã¥×¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¼ê¤Ë´¬¤¯¤Î¤Ï¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤¸¤ã¤¢¡¢¤½¤ì¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÌÀî¡¡ÌµÍýÌµÍý¡£ÊÌ¤Ë¸÷¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤·¡£¸÷¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¸÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£·è¤Þ¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¸÷¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¸÷¤Ã¤Æ¡£
Æ£Â¼¡¡¼þ¤ê¤ÎÌÂÏÇ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Ç¡£
ËÌÀî¡¡¿È¿¶¤ê¼ê¿¶¤ê¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¶Ê¤Ï²¿²ó¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤·¡£
¡½¡½¤½¤ì¤ÏËÌÀî¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Æ£Â¼¡¡¤½¤³¤éÊÕ¤Ï¤µ¤¸²Ã¸º¤Ç¡£
ËÌÀî¡¡¤È¡¢¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£
Æ£Â¼¡¡º£²ó¡¢¤ªÃë¤Ï¥®¥ê¥·¥ãÎÁÍý¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌÀî¡¡¥®¥ê¥·¥ãÎÁÍý¤Ã¤Æ¤â¤·¤«¤·¤¿¤é½é¤á¤Æ¿©¤Ù¤¿¤«¤â¡£¥®¥ê¥·¥ã¤Ã¤ÆÉÕ¤¯¤Î¥®¥ê¥·¥ã¥è¡¼¥°¥ë¥È¤¯¤é¤¤¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤·¡£
Æ£Â¼¡¡¥±¥Ð¥Ö¤¬¥®¥ê¥·¥ã¤Î¿©¤ÙÊª¤Ê¤é¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÌÀî¡¡¥±¥Ð¥Ö¤Ï¥È¥ë¥³¡£
Æ£Â¼¡¡¤¸¤ã¤¢¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤«¤â¡£
ËÌÀî¡¡ËÍ¤Ï¥Ñ¥¹¥¿¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£
¡½¡½¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤Ï¥±¥Ð¥Ö¥é¥Ã¥×¥µ¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£Â¼¡¡¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤Þ¤Ç¥é¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
ËÌÀî¡¡´°À®¤·¤Æ¤¿¡©
Æ£Â¼¡¡´°À®¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌÀî¡¡¤ªÅ¹¤ÎÁ°¤Ë¡Ö¥¥í¥Ô¥¿¡×¤Ã¤ÆÖð¤¬Î©¤Ã¤Æ¤Æ¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£Â¼¡¡¥®¥í¥Ô¥¿¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©
ËÌÀî¡¡¥®¥í¡©
Æ£Â¼¡¡¤Ò¤È¤Ä¤âÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
ËÌÀî¡¡¥Ô¥¿¤Ï¥Ô¥¿¥Ñ¥ó¤Î¥Ô¥¿¤À¤è¤Í¡£
Æ£Â¼¡¡¤¸¤ã¤¢¥®¥í¤À¤±¤À¡£
ËÌÀî¡¡¡ÊÄ´¤Ù¤Æ¡Ë¤¢¤¢¡¢¥®¥í¤Ã¤Æ¥®¥ê¥·¥ã¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤ó¤À¡£
Æ£Â¼¡¡¥®¥ê¥·¥ã¤Î¥Ô¥¿¥Ñ¥ó¡£ÆüËÜ¤À¤Ã¤¿¤é¥¸¥ã¥Ñ¥Ô¥¿¡©
¡½¡½¤ªÅ¹¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥¿¥Ù¥ë¥Ê¡×¤Ã¤Æ¥®¥ê¥·¥ã¸ì¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¡£
ËÌÀî¡¡¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Æ£»ÒÉÔÆóÍººîÉÊ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬¥¿¥Ù¥ë¥Ê¤Ç¡£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤Î¤Ë¥¿¥Ù¥ë¥Ê¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤ë¤Ê¤è¤È¤¤¤¦¥Í¥¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£
Æ£Â¼¡¡¤á¤Ã¤Á¤ã¹âÅÙ¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£
ËÌÀî¡¡¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¸«¤Æ¤¿¤é¡Ö¥¦¥¾¡¼¡×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸«³Ð¤¨¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤À¡¢¿å¤òÆþ¤ì¤¿¤éÇò¤¯Âù¤ë¤ª¼ò¤Ç¡¢Â¼¾å½Õ¼ù¤Î¥¨¥Ã¥»¡¼¤ÇÀÎÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£°û¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Çº£²ó½é¤á¤Æ°û¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ë¥¹¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢É÷Ì£¤¬ºÇ½é¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£
Æ£Â¼¡¡¥¢¥Ë¥¹¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤È¥¢¥Ë¥µ¥¥¹¤¬»×¤¤Éâ¤«¤ó¤¸¤ã¤¦¡£
ËÌÀî¡¡¥¢¥Ë¥¹¤¬È¬³Ñ¤À¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç²ó¤·°û¤ß¤·¤Æ¡£
Æ£Â¼¡¡¹¢¤¬¤¦¤ï¡¼¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¡¢ÀÎ¡¢¥Ð¡¼·ó¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼²°¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ç¤³¤Î¥¦¥¾¡¼¤Ç¥«¥¤¥Ô¥ê¡¼¥Ë¥ã¤Ã¤Æ¸À¤¦¥«¥¯¥Æ¥ë¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¥¦¥¾¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¥¬¥à¥·¥í¥Ã¥×¤ò¤à¤Ã¤Á¤ãÆþ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¥é¥¤¥à¤È¤«Æþ¤ì¤Æºî¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´Å¤¯¤Æ´Å¤¯¤Æ¡¢°û¤ß²á¤®¤¿¤éÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£
ËÌÀî¡¡¤Û¤«¤Ë¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¥Ð¥¯¥é¥ô¥¡¡©
¡½¡½¥Ñ¥¤¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Æ£Â¼¡¡¤¢¤È¥Þ¥¹¥Æ¥£¥«¡©
¡½¡½¥«¥¯¥Æ¥ë¤Î¤Û¤¦¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ËÌÀî¡¡¤ª¼ò¡©
¡½¡½¤ª¤½¤é¤¯¤Ï¡£
ËÌÀî¡¡¤½¤³¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Æ£Â¼¡¡Á´Á³¥Ò¥ó¥È¤¬¤Ê¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¡¢¥à¡¼¥¹¥·¥ç¥³¥é¤È¤«½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ËÌÀî¡¡¤Û¤«¤Î¤â¤ª»î¤·¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡½¡½¡Ö¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡×¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¿Å¹¤À¤±¤¢¤Ã¤ÆÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
ËÌÀî¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡ª¥¹¡¼¥×¤âÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡£
Æ£Â¼¡¡»ä¡¢¤½¤Î²ó´Ñ¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¢¤Î¤ªÅ¹¤Î³°´Ñ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£
ËÌÀî¡¡¤½¤³¤ò½Ð¤Æ¡¢ËãÉÛ½½ÈÖ¾¦Å¹³¹¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½Æ£Â¼¤µ¤ó¤Ï¡ØÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡Ù¤Ï¤´Í÷¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È·àÃæ¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë³¹¤¬¤¢¤½¤³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÌÀî¡¡Á¬Åò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤¢¤ì¤Ï¤â¤¦Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡©
¡½¡½¤ª¤½¤é¤¯º£ÆüÄÌ¤Ã¤¿Æ»¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌÀî¡¡ºÇ¶á¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢90Ç¯Âå¤ÏËãÉÛ½½ÈÖº×¤ê¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥ó¥É¤ÎÃç´Ö¤È¤«¤Û¤«¤Î¥Ð¥ó¥É¤Î¿Í¤È°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£ÉáÄÌ¤Î¤ªº×¤ê¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¹ñ¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê¶ú¾Æ¤¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ï¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥×¥é¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥°¥é¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿¤Î¤¬ËãÉÛ½½ÈÖº×¤ê¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»æ¥³¥Ã¥×¤ä¥×¥é¥«¥Ã¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê´¶¤¸¡£¹â²Í²¼¤Ç¥Ù¥ê¡¼¥À¥ó¥¹¤ò¸«¤¿¤ê¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤ò¤¹¤ë¿Í¤ò¸«¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ£Â¼¡¡¤¢¤½¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ë¥¢¥Õ¥ì¥³¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤Ï±ØÁ°¤Ë¤¢¤ë¥Ñ¥¹¥¿¤Î¸Þ±¦±ÒÌç¤È¤«¤Ë¤è¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌÀî¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¹¥¿¥¸¥ª¤ß¤¿¤Ê¤â¤Î¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤Ã¤Æ¡¢²ÎÏ¿¤ê¤È¤«¤Ç¤â»È¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£Â¼¡¡Á°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¾ÆÆùÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤¹¤´¤¤¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤Í¡£
Æ£Â¼¡¡ÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡£
ËÌÀî¡¡¾¦Å¹³¹¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢¤º¤Ã¤È¾Æ¤Æù¤ÎÆ÷¤¤¤¬¤·¤Æ¤¿¡£
Æ£Â¼¡¡º£²ó¤Î¥í¥±¤Ï¤º¤Ã¤È¾Æ¤Æù¤ÎÆ÷¤¤¤¬¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤É¤³¤«¤é¤È¤â¤Ê¤¯¡£
¡½¡½ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÅ¹¤â¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤À¤¤¤Ö¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ËÌÀî¡¡Æ¦¸»¤È¤«¼Ñ¹þ¤ß¤ÎÅ¹¤È¤«¤Þ¤À¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¿·¤·¤¤¥É¡¼¥Ê¥Ã¥Ä²°¤µ¤ó¤È¤«¤â½ÐÍè¤Æ¤¤¤Æ¡£
Æ£Â¼¡¡¤½¤³¤«¤é¡£
¡½¡½¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¤ÎËÜ¼Ò¤¬¤¢¤ë¥Ó¥ë¤Ç¤¹¤Í¡£
ËÌÀî¡¡ÀÎ¤ÎËÜ¼Ò¤Ï¹ñÆ»246±è¤¤¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇÁ°¤òÄÌ¤ë¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤ËÜ¼Ò¤Ç¥¢¥æ¡ÊÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡Ë¤Î¥Þ¡¼¥¯¤ò¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡£
Æ£Â¼¡¡¤½¤³¤«¤é¡¢Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤Ç¤¹¤«¡£
¡½¡½¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÀÖ±©¶¶¤Î±ØÁ°¤Î¸òº¹ÅÀ¤ÇÅìµþ¥¿¥ï¡¼¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¡¢¥¿¥ï¡¼¤Ø¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌÀî¡¡Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤Ë¹Ô¤¯ÅÓÃæ¤Ë¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÈÃç¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡£¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤¬Áá¤¯½ª¤ï¤ë¤È¤½¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬ºÇ¶áÇã¤Ã¤¿¥ì¥³¡¼¥É¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ÇÇú²»¤ÇÄ°¤¯¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÈÊÌ¥¢¥ì¥ó¥¸¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¤òÄ°¤Èæ¤Ù¤ë¤È¤«¡¢³Ú¤·¤¤¥¹¥¿¥¸¥ª¤À¤Ã¤¿¤Ê¡£
Æ£Â¼¡¡¥ì¥³¡¼¥É¤òÄ°¤¯¤Î³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
ËÌÀî¡¡¤½¤³¤Ë¤Ï´ó¤é¤ºÁÇÄÌ¤ê¤·¤Æ¡¢¸òº¹ÅÀ¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¡¢Åìµþ¥¿¥ï¡¼¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÁ°¤Ç¤â»£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤Ï³¬ÃÊ¤Ç¾å¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤¢¤ì¤À¤±¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡¢¸½ºß¤ÏÅÚÆü¤·¤«³«Êü¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£
Æ£Â¼¡¡²¼¤ê¤À¤±³¬ÃÊ¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ËÌÀî¡¡¤½¤³¤½¤³º®¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢Ï»ËÜÌÚ¤ËÍÑ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¤ò±ä¤Ð¤»¤ÐÅìµþ¥¿¥ï¡¼¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤¢¤È¡¢¥¿¥ï¡¼¤È¤«¤Ã¤Æ´Ñ¸÷¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ËÌÀî¡¡¼«Ê¬¤Ç¤â´Ñ¸÷¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¹â¤¤¤È¤³¤í¾å¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¡½¡½ËÌÀî¤µ¤ó¤Î¤ÏËÌÀî¥¤¥º¥à¤Ç¤¹¤Í¡£
ËÌÀî¡¡¥¿¥ï¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¾å¤é¤Ê¤¤ã¤Ã¤Æ»×¤¦¡£
Æ£Â¼¡¡¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢ÅÔÄ£¤Ë¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥À¡¼¥º¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤ËÊÄ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÆîÅ¸Ë¾¼¼¤Ë¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£
ËÌÀî¡¡¥Ô¥¢¥Î¤¢¤ëÊý¤À¤è¤Í¡£
¡½¡½Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤Ë»×¤¤½Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Æ£Â¼¡¡»ä¤ÏµîÇ¯¡Ö½Ëº×¤Î¼öÊª¼¼¡×¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÄÃæ½Ó¹Ô¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÌÀî¡¡¾å¤Þ¤Ç¾å¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¡£
Æ£Â¼¡¡¾å¤Ë¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
ËÌÀî¡¡ËÍ¤ÏÅìµþ¤ËÍè¤Æ¤¹¤°¤¯¤é¤¤¤Îº¢¤Ë¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤éÍè¤¿Í§Ã£¤ÈÅìµþ¥¿¥ï¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¿¤·¤«GW¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¤¹¤´¤¯º®¤ó¤Ç¤Æ¡£¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ï1¡Á2»þ´ÖÂÔ¤Á¤À¤±¤É³¬ÃÊ¤Ê¤é¤¹¤°¾å¤ì¤Þ¤¹¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢³¬ÃÊ¤Ç¾å¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤â²¿ÅÙ¤«ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬Íè¤ÆÅìµþ¥¿¥ï¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤âº®¤ó¤Ç¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç2²ó¤«3²ó¤Ï³¬ÃÊ¤Ç¾å¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Èº£°ì½ï¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¥Ô¥¢¥Î¤ÎËö±Ê¡Ê²Ú»Ò¡Ë¤µ¤ó¤¬·î°ì¤Ç¥¿¥ï¡¼¤ÎÅ¸Ë¾Âæ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡£Åö»þ¡¢Èà½÷¤¬Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¤Î¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤â¤È¤â¤È¸åÇÚ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎCD¤òºî¤ë¤Î¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¶Ê¤¬CM¤ÇÎ®¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ç¤âËèÄ«¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²Ú¤Á¤ã¤ó¤¬±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤ëÏÆ¤Ç±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤ëÉ÷¤ÎËÍ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È±Ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤Î±ÇÁü¤Þ¤¿´Ñ¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
Æ£Â¼¡¡ÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤ÇÃ¯¤«»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤é¤¼¤ÒÏ¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÌÀî¡¡¤½¤Î·î°ì¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤³¤í¤Ï²¿²ó¤â¥¿¥ï¡¼¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óËè²óÊâ¤¤¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¡½¡½¤¤¤Ä¤°¤é¤¤¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ËÌÀî¡¡15Ç¯Á°¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡£¥é¥¤¥Ö¤ÎÁ°¤ËÆÃÊÌ¤Ë¾å¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡£
¡½¡½Æ£Â¼¤µ¤ó¤ÏÅìµþ¥¿¥ï¡¼¤Ï¾å¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Æ£Â¼¡¡ÂçÊ¬ÀÎ¤Ë¾å¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ï¹¿Í·Á´Û¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡£
ËÌÀî¡¡Ï¹¿Í·Á´Û¡¢1²óÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡£¤Ç¤âº£²ó¡¢²¼¤ê¤Ï³¬ÃÊ¤ò»È¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢³°¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡½¡½¥¿¥ï¡¼¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ËÅìµþ¥¿¥ï¡¼¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ëÂì¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¤¬¡£
ËÌÀî¡¦Æ£Â¼¡¡¡Ä¡Ä¡£
¡½¡½¤µ¤·¤Æ´¶Æ°¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡¢¤È¡£
ËÌÀî¡¡¤¢¤È°ì±Ø¤Ç3rd¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢º£¸å¡¢¤Þ¤ÀÂ³¤¯¤Î¤«¡©
Æ£Â¼¡¡½ª¤ï¤ë¤Î¤«½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä¡Ä!?
¡½¡½¾ÜºÙ¤Ï¼¡²ó°Ê¹ß¤Ç¤¹¤Í¡£
