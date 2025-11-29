ÊÒ´óÎÃÂÀ ¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î°Õ³°¤Ê»äÀ¸³è¤ò¹ðÇò¡ª¡Ö»Å»öµ¢¤ê¤Ë²È¤ËÍè¤Æ¡¢ÆüËÜ¼ò¤ò¡Ä¡×´äÅÄ¹äÅµ¤È¤Î¥é¥¸¥ª¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿GENERATIONS¤Îº£
»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE¤Î´äÅÄ¹äÅµ¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö´äÅÄ¹äÅµ ¥µ¥¹¥Æ¥Ê*¥Ç¥¤¥º supported by ÆüËÜÀ½»æ¥¯¥ì¥·¥¢¡×¡£¡È»Ò¤É¤â¤Î¤¢¤·¤¿¡¢Âç¿Í¤Î¤¤ç¤¦¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥²¥¹¥È¤ò¤ª·Þ¤¨¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â»þÂå¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤ò»Ç¤¤¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤«¤éÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Ò¥ó¥È¤òÃµ¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢LDH½êÂ°¤Î6¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦ÊÒ´óÎÃÂÀ¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È¤ËÅÐ¾ì¡£ÍÄ¾¯´ü¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¸òÎ®¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ê°Ê²¼¡¢GENERATIONS¡Ë¤Ï2012Ç¯¡ÖBRAVE IT OUT¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2022Ç¯11·î21Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢2023Ç¯¤Ï¡Ö½¸¤Þ¤ì¡ªÁû¤²¡ª·Ò¤¬¤ì¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤òÈ¯É½¡£2025Ç¯¤Ï¡Ö¡ÁPRODUCE 6IX COLORS¡Á¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢2·î¤è¤ê6¥õ·îÏ¢Â³¤Ç³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÊÒ´óÎÃÂÀ¤µ¤ó¤Ï1994Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Âçºå½Ð¿È¡£2012Ç¯¤ËGENERATIONS¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÇÐÍ¥¶È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢2020Ç¯¤«¤é¤Ï¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°Ãæ¤Ç¤¹¡£
¢¡²»³Ú¤¬¿È¶á¤Ë¤¢¤ë´Ä¶¤Ç°é¤Ã¤¿ÍÄ¾¯´ü
´äÅÄ¡§¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤¢¤·¤¿¡¢Âç¿Í¤Î¤¤ç¤¦¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¡£
ÊÒ´ó¡§ËÍ¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ò¤É¤â¤Ç¤·¤¿¡£
´äÅÄ¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¤Í¡£
ÊÒ´ó¡§¤±¤Ã¤³¤¦¸½¼ÂÅª¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¢¤Þ¤êÌ´¤ò¸«¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
´äÅÄ¡§¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÐíâ×¤·¤Æ¸«¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£
ÊÒ´ó¡§¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎä¤á¤¿»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÊÙ¶¯¤â¶ì¼ê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ó¤Á¤ã¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¤Û¤¦¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
´äÅÄ¡§²Î¤Ï¤¤¤Äº¢¤«¤é¡©
ÊÒ´ó¡§¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤Ç¤¹¡£Éã¤¬²»³Ú¤Î¶µ»Õ¤Ç¡¢ÁÄÉã¤âÃæ³Ø¤Î²»³Ú¶µ»Õ¤È²»³Ú°ì²È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¥Ô¥¢¥Î¤ò¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿È¶á¤Ë²»³Ú¤¬¤¢¤ë´Ä¶¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
´äÅÄ¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¤Í¡£¤¸¤ã¤¢¡¢¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¿¡©
ÊÒ´ó¡§¤É¤¦¤«¤Ê¤¢¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤³¤Þ¤ÇºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Éã¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¶µ»Õ¤Î¤Û¤¦¤¬¤Þ¤À¸½¼ÂÅª¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Ç¤âº£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢²»³Ú¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
´äÅÄ¡§º£¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤Í¡£·ÝÇ½¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ìµ±ï¤ÎÀ¤³¦¤«¤é¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤³¤ÎÆ»¤Ë¡©
ÊÒ´ó¡§ËÜÅö¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ÎÁ°¤ÎÇ¯¡¢Ãæ2¤Î¤È¤¤Ë½é¤á¤ÆEXILE¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢²ñ¾ì¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤Æ·àÃÄEXILE¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò´«¤á¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤¬ÆÃ¤ËÆ°¤¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»þ¤¬²á¤®¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
´äÅÄ¡§¤Ø¤¨¡Á¡ª
ÊÒ´ó¡§¤½¤ÎÍâÇ¯¤Ë¥Ü¡¼¥«¥ë¥Ð¥È¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¹â¹»¼õ¸³¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
´äÅÄ¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¤Í¡£¤½¤¦¤·¤¿¤éËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤È¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£
ÊÒ´ó¡§¤½¤¦¤Ã¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£15¡¢16ºÐ¤ÇºÇÇ¯¾¯»²²Ã¼Ô¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤Îº¢¤«¤é¿ÍÀ¸¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¢¡²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤¬¡ÈGENERATIONS¤é¤·¤µ¡É¤ò¶¯¸Ç¤Ë¤·¤¿
´äÅÄ¡§¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î2Ç¯¸å¤Ë¤ÏGENERATIONS¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤À¤â¤ó¤Í¡£²¼ÀÑ¤ß¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤Ö¤ó¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡©
ÊÒ´ó¡§¤â¤Á¤í¤ó´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÔ°Â¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¤¢¤Î¤È¤¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤â¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤ã¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥§¥¹¤Ç½é¤á¤ÆËÍ¤é¤ò¸«¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡£
´äÅÄ¡§°ã¤¦»É·ã¤¬¤¢¤ë¤è¤Í¡£
ÊÒ´ó¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Éð¼Ô½¤¹Ô¤Î2Ç¯´Ö¤¬¡¢º£¤ÎGENERATIONS¤é¤·¤µ¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
´äÅÄ¡§¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤Î´Ø·¸À¤ÏÅö»þ¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡©
ÊÒ´ó¡§¤À¤¤¤ÖÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª ¥°¥ë¡¼¥×¤Ã¤Æ¤½¤Î¤È¤¤É¤¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡©
´äÅÄ¡§ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡ª GENERATIONS¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦Êý¿Ë¤Ê¤Î¡©
ÊÒ´ó¡§¡Êº´Ìî¡ËÎè±÷¤Ï¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤«¤Ê¤ê¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Êý¸þÀ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç°Õ¸«¤ò½Ð¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´äÅÄ¡§¤¤¤Þ¤À¤Ë¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤¹¤ë¡©
ÊÒ´ó¡§¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀÎ¤è¤ê¤Ï¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤¿¤Þ¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬²È¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤Ï¤·¤Þ¤¹¤Í¡£»Å»öµ¢¤ê¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢°ì½ï¤ËÆüËÜ¼ò°û¤ó¤À¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦·Ú¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´äÅÄ¡§ÌÌÇò¤¤¤Í¡ª
----------------------------------------------------
²»À¼ÈÇ¡Ö´äÅÄ¹äÅµ ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¡ö¥Ç¥¤¥º¡× https://www.tfm.co.jp/link.php?id=13097
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§´äÅÄ¹äÅµ ¥µ¥¹¥Æ¥Ê*¥Ç¥¤¥º supported by ÆüËÜÀ½»æ¥¯¥ì¥·¥¢
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÅÚÍË 8:00¡Á8:25
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§´äÅÄ¹äÅµ
ÊÒ´óÎÃÂÀ¤µ¤ó¡ÊGENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢´äÅÄ¹äÅµ¡Ê»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE¡Ë
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ê°Ê²¼¡¢GENERATIONS¡Ë¤Ï2012Ç¯¡ÖBRAVE IT OUT¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2022Ç¯11·î21Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢2023Ç¯¤Ï¡Ö½¸¤Þ¤ì¡ªÁû¤²¡ª·Ò¤¬¤ì¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤òÈ¯É½¡£2025Ç¯¤Ï¡Ö¡ÁPRODUCE 6IX COLORS¡Á¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢2·î¤è¤ê6¥õ·îÏ¢Â³¤Ç³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÊÒ´óÎÃÂÀ¤µ¤ó¤Ï1994Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Âçºå½Ð¿È¡£2012Ç¯¤ËGENERATIONS¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÇÐÍ¥¶È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢2020Ç¯¤«¤é¤Ï¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°Ãæ¤Ç¤¹¡£
¢¡²»³Ú¤¬¿È¶á¤Ë¤¢¤ë´Ä¶¤Ç°é¤Ã¤¿ÍÄ¾¯´ü
´äÅÄ¡§¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤¢¤·¤¿¡¢Âç¿Í¤Î¤¤ç¤¦¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¡£
ÊÒ´ó¡§ËÍ¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ò¤É¤â¤Ç¤·¤¿¡£
´äÅÄ¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¤Í¡£
ÊÒ´ó¡§¤±¤Ã¤³¤¦¸½¼ÂÅª¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¢¤Þ¤êÌ´¤ò¸«¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
´äÅÄ¡§¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÐíâ×¤·¤Æ¸«¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£
ÊÒ´ó¡§¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎä¤á¤¿»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÊÙ¶¯¤â¶ì¼ê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ó¤Á¤ã¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¤Û¤¦¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
´äÅÄ¡§²Î¤Ï¤¤¤Äº¢¤«¤é¡©
ÊÒ´ó¡§¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤Ç¤¹¡£Éã¤¬²»³Ú¤Î¶µ»Õ¤Ç¡¢ÁÄÉã¤âÃæ³Ø¤Î²»³Ú¶µ»Õ¤È²»³Ú°ì²È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¥Ô¥¢¥Î¤ò¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿È¶á¤Ë²»³Ú¤¬¤¢¤ë´Ä¶¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
´äÅÄ¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¤Í¡£¤¸¤ã¤¢¡¢¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¿¡©
ÊÒ´ó¡§¤É¤¦¤«¤Ê¤¢¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤³¤Þ¤ÇºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Éã¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¶µ»Õ¤Î¤Û¤¦¤¬¤Þ¤À¸½¼ÂÅª¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Ç¤âº£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢²»³Ú¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
´äÅÄ¡§º£¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤Í¡£·ÝÇ½¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ìµ±ï¤ÎÀ¤³¦¤«¤é¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤³¤ÎÆ»¤Ë¡©
ÊÒ´ó¡§ËÜÅö¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ÎÁ°¤ÎÇ¯¡¢Ãæ2¤Î¤È¤¤Ë½é¤á¤ÆEXILE¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢²ñ¾ì¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤Æ·àÃÄEXILE¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò´«¤á¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤¬ÆÃ¤ËÆ°¤¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»þ¤¬²á¤®¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
´äÅÄ¡§¤Ø¤¨¡Á¡ª
ÊÒ´ó¡§¤½¤ÎÍâÇ¯¤Ë¥Ü¡¼¥«¥ë¥Ð¥È¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¹â¹»¼õ¸³¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
´äÅÄ¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¤Í¡£¤½¤¦¤·¤¿¤éËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤È¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£
ÊÒ´ó¡§¤½¤¦¤Ã¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£15¡¢16ºÐ¤ÇºÇÇ¯¾¯»²²Ã¼Ô¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤Îº¢¤«¤é¿ÍÀ¸¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¢¡²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤¬¡ÈGENERATIONS¤é¤·¤µ¡É¤ò¶¯¸Ç¤Ë¤·¤¿
´äÅÄ¡§¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î2Ç¯¸å¤Ë¤ÏGENERATIONS¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤À¤â¤ó¤Í¡£²¼ÀÑ¤ß¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤Ö¤ó¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡©
ÊÒ´ó¡§¤â¤Á¤í¤ó´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÔ°Â¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¤¢¤Î¤È¤¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤â¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤ã¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥§¥¹¤Ç½é¤á¤ÆËÍ¤é¤ò¸«¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡£
´äÅÄ¡§°ã¤¦»É·ã¤¬¤¢¤ë¤è¤Í¡£
ÊÒ´ó¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Éð¼Ô½¤¹Ô¤Î2Ç¯´Ö¤¬¡¢º£¤ÎGENERATIONS¤é¤·¤µ¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
´äÅÄ¡§¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤Î´Ø·¸À¤ÏÅö»þ¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡©
ÊÒ´ó¡§¤À¤¤¤ÖÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª ¥°¥ë¡¼¥×¤Ã¤Æ¤½¤Î¤È¤¤É¤¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡©
´äÅÄ¡§ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡ª GENERATIONS¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦Êý¿Ë¤Ê¤Î¡©
ÊÒ´ó¡§¡Êº´Ìî¡ËÎè±÷¤Ï¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤«¤Ê¤ê¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Êý¸þÀ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç°Õ¸«¤ò½Ð¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´äÅÄ¡§¤¤¤Þ¤À¤Ë¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤¹¤ë¡©
ÊÒ´ó¡§¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀÎ¤è¤ê¤Ï¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤¿¤Þ¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬²È¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤Ï¤·¤Þ¤¹¤Í¡£»Å»öµ¢¤ê¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢°ì½ï¤ËÆüËÜ¼ò°û¤ó¤À¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦·Ú¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´äÅÄ¡§ÌÌÇò¤¤¤Í¡ª
----------------------------------------------------
²»À¼ÈÇ¡Ö´äÅÄ¹äÅµ ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¡ö¥Ç¥¤¥º¡× https://www.tfm.co.jp/link.php?id=13097
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§´äÅÄ¹äÅµ ¥µ¥¹¥Æ¥Ê*¥Ç¥¤¥º supported by ÆüËÜÀ½»æ¥¯¥ì¥·¥¢
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÅÚÍË 8:00¡Á8:25
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§´äÅÄ¹äÅµ
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/sustainadays/