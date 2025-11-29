３人組バンド「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ」が２９日、都内でスペシャルイベント「ＭＧＡ ＭＡＧＩＣＡＬ １０ ＹＥＡＲＳ ＳＰＥＣＩＡＬ ＧＲＥＥＴＩＮＧ＆ＣＩＮＥＭＡ ＶＩＥＷＩＮＧ」を開催した。

２８日に公開されたライブフィルム「ＦＪＯＲＤ」とドキュメンタリーフィルム「ＴＨＥ ＯＲＩＧＩＮ」の２作品の公開を記念して行われたイベント。この日は、会場だけでなく全国３２５か所の映画館でもライブビューイングでイベントの様子が届けられた。

「ＦＪＯＲＤ」では７月に横浜・山下ふ頭で行われたライブを体感することができる。映画化の理由を聞かれたボーカルの大森元貴は「１０周年の大事なライブで多くの人に見てほしいという思いと、（当日）見れなかった人のために作品として届けるべきだと思いました」と説明。魅力については「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥが目の前にいるというのを感じていただけるのではないかな」とアピールした。

「ＴＨＥ ＯＲＩＧＩＮ」では、大森が最新曲「Ｖａｒｉｅｔｙ」を作曲するシーンが映されている。キーボードの藤澤涼架は「僕らメンバーでもゼロから曲を作る瞬間は見たことがない。その根幹の部分を見せるっていうのは、元貴の覚悟は計りしれない」と驚いた様子。ギターの若井滉斗も「改めて大森元貴ってすごいんだなって思いましたし、尊敬する。このスピード感で曲ができて、一つひとつに命を吹き込んでて。やっぱりすごいな」とうなずいた。

大森は「１０周年のアニバーサリーイヤーに公開できて嬉しく思う。僕らが持っている大義というか意味が届けばいいなと思っています。愛情に満ちたチームで、２人がいなければ楽曲を作れていない。ひねくれた部分な部分、愛情が届けばと思います」と感謝した。