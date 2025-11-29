【スターバックス リザーブ ロースタリー 東京】ホリデー限定ビバレッジ＆ディナーはもうチェックした？1年頑張った自分へのご褒美にも。

2025年11月1日から、スターバックス リザーブ ロースタリー 東京ではホリデーシーズンがスタートしています。

今年のテーマは「WINTER DIALOGUE コーヒーが結ぶ、心の会話」。大切な人と過ごすあたたかな時間を彩る、ドルチェのようなビバレッジや、カクテルとともに楽しむ贅沢なディナーセットが登場。

一味ちがったスタバが楽しめる！

●1階 メインバー提供メニュー

・バレルエイジド ティラミス ラテ（1300円）

「ウイスキー バレルエイジド コーヒー」の芳醇な香りを活かし、イタリアの伝統菓子「ティラミス」をイメージしたラテ。バニラ風味のムース、ココア、ビスコッティを合わせた、大人のご褒美感あふれる一杯です。テイクアウトは不可。

・スパイスチョコアトル（店内：1100円、テイクアウト：1080円）

アステカ文明にルーツを持つ「チョコアトル」に着想を得た、スパイス香るチョコレートドリンク。唐辛子などのスパイスとチョコレートの絶妙なハーモニーが、心も身体も温めてくれます。

●2階 ティバーナ バー提供メニュー

・ジョイフル メドレー クリーム ティー ラテ with ストロベリー（1300円）

ティバーナの冬の定番「ジョイフル メドレー フルリーフ」を使用した、ショートケーキのような見た目のティー ラテ。ストロベリー果肉ソースとバニラムースが、華やかなホリデー気分を演出します。テイクアウトは不可。

・霧島玉露 柚子りんご（1400円）

柚子と山椒を効かせた「アップル サイダー」に、水出し玉露を添えた一杯。味の変化を楽しみながら、冬の夜にぴったりの奥深い風味を堪能できます。テイクアウトは不可。

●3階 アリビアーモ バー提供メニュー

・クランベリー ブリスバー カクテル（2200円）

スターバックスのホリデーシーズンを象徴するケーキ「クランベリー ブリスバー」を、オリジナルカクテルとして表現した一杯。ブランデーをベースに、クリームチーズ、クランベリージュース、スパイスを組み合わせ、シナモンをまぶしたクッキーの食感とドライクランベリーの酸味がアクセントに。

フローズン仕立てで、最後のひと口まで飽きずに楽しめるよう工夫されています。スピリットフリー（ノンアルコール）バージョンも用意されていて、アルコールが苦手な方でも安心して楽しめます。店内提供のみのメニューです。

・ティバーナ 石臼抹茶 マティーニ（2200円）

アリビアーモ バーで人気の「エスプレッソ マティーニ」と対を成すカクテルとして開発された、抹茶の風味を最大限に引き出した一杯。石臼で挽いた抹茶に、玉露や碾茶を使用した国産ジン、ウイスキー樽で熟成させた梅酒、和三蜜などを組み合わせ、日本らしさあふれる味わいに仕上げています。

下層の爽やかさと上層の濃厚な味わいが溶け合い、口いっぱいに広がる豊かな風味を楽しめます。スピリットフリー（ノンアルコール）バージョンも用意されており、幅広い方におすすめです。

テイクアウトは不可。25年12月26日から発売予定です。

●ディナーセット「ARRIVIAMO BAR APERICENA」

3階アリビアーモ バーでは、ホリデー仕様のディナーセット「ARRIVIAMO BAR APERICENA」が登場します。前菜からデザート、カクテル、そして最後の一杯のコーヒーまで、五感を満たす贅沢な夜時間を演出。このプランならではの特別なフードがプレートスタイルで提供され、心温まるひとときを過ごせます。

フリーフローで楽しめるカクテルには、ミモザやキール、ホットカクテルのアイリッシュコーヒーなど、ホリデーにぴったりのラインナップが揃います。また、利用者には「Photo Dialogue Table」体験として、チェキでの撮影とオリジナルカードのプレゼントも。大切な人との思い出を形に残せる、特別なサービスです。

締めくくりには、ロースタリー 東京ならではの香り高いエスプレッソが提供され、冬の夜にふさわしい余韻を楽しめます。

【プラン詳細】

・1ドリンク付き：月〜木曜日5500円、金土日祝6600円

・フリーフロー：月〜木曜日8800円、金土日祝9900円

・販売期間：12月8日から26年1月18日（※12月30日から1月4日除く）予定

・提供時間は17時30分から21時30分

ホリデーシーズンに特別なドリンクで気分を盛り上げてみては。

東京バーゲンマニア編集部