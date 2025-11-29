◆第１２回京都２歳Ｓ・Ｇ３（１１月２９日、京都競馬場・芝２０００メートル、良）

年末のＧ１や来春のクラシックを見据える２歳馬による中距離重賞は１１頭立てで行われ、北村友一騎手が騎乗した９番人気のジャスティンビスタ（牡２歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父サートゥルナーリア）が直線で鮮やかな差し切りを決め、無傷２連勝で重賞初勝利を飾った。勝ちタイムは２分０秒４。

１０月１３日の新馬戦（京都・芝１８００メートル）を２番手から抜け出して勝利。２００メートルの距離延長と相手強化を問題にせず、タイトルを手にした。三木正浩オーナー、吉岡調教師ともに２１年ジャスティンロック以来のレース２勝目。

２着は１０番人気のアスクエジンバラ（岩田康誠騎手）、３着は３番人気のゴーイントゥスカイ（荻野極騎手）だった。

荻野極騎手（ゴーイントゥスカイ＝３着）「終始、外を回らされる形で馬には苦しいところでしたが、最後は力で押し切れそうなところまでいきました。よく頑張ってくれました」

松山弘平騎手（ネッタイヤライ＝４着）「今日はハナにこだわりはなく、リズム良くと考えていたんですけど、予想以上にスタートが良く、これなら行かざるをえないとハナへ。強い相手にくらいついてくれました。リズム良く行ければ２０００メートルでも問題ないと思います」

アレクシ・プーシャン騎手（カラペルソナ＝５着）「休み明けというのがあったのか、荒れた馬場でバランスを取るのに苦労しました。現状２０００メートルはいい馬。走るのは走るのでいい馬ですが、もう少し成長すれば重賞でも走れると思う。もっと成長を待ってですね」

西村淳也騎手（ウイナーズナイン＝６着）「過去の映像を見るに、手応え以上に伸びない馬とわかっていたので、早め早めに動きました。また次頑張りたいと思います」

坂井瑠星騎手（フリーガー＝８着）「初戦から変わりなくきていました。強い馬相手にいい経験になったと思います」

団野大成騎手（サトノアイボリー＝９着）「背中がいいので、ある程度いい勝負ができると思っていましたが、道中で気の勝ちすぎるところがありました。２着馬の近くにいましたが、現状の力は出せていませんね」

鮫島克駿騎手（ロックターミガン＝１０着）「３コーナーの下りを使って、早めに仕掛けましたが、路盤が固くて、ぼこぼこしていたので、脚を取られました。今日は不得意な馬場でした」

武豊騎手（１１着＝メイショウソラリス）「前走みたいに楽に先手を取れなかったし、まだまだこれからの馬だと思います」