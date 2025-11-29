埼玉県は、八潮市の県道陥没事故を受けて実施中の下水道管の全国特別重点調査で、緊急性が特に高いと判定された県管理の下水道について詳細を公表した。

県の地理情報システム（ＧＩＳ）で地図上に管を示し、大きさや長さなどを確認できる。県は該当箇所の対策工事の検討を進める方針だ。

県下水道事業課によると、調査は、設置後３０年以上の大型下水道を対象に国主導で実施している。腐食や破損などのリスクが高い箇所は優先的に調査され、９月に結果が公表された。県内では、県管理分（約３・５キロ）や川口市分（約８９０メートル）など計約４・４キロが、１年以内に速やかな対策の実施が求められる「緊急度Ｉ」との判定だった。

今回、県が詳細情報を公表したのは県管理で緊急度Ｉの７か所で、ＧＩＳでは赤色で示した。５年以内の対策が必要な「緊急度２」の箇所も、黄色で表示している。

緊急度Ｉの箇所はいずれも、まだ対策工事の工法や開始時期は決まっていないという。工事を行うには管内の水量を下げなければならず、水量が少ない深夜から明け方に行ったり、上流で水門を調節して下水が流れ込まないようにしたりするなどの調整が必要だ。

同課は「管内の状況に応じて工法や時期を決める。道路管理者との交渉などもあり、準備に時間がかかる」と説明する。ただ、工事に着手すれば「数日から数週間で終わる」といい、国が求める来年９月の期限までに対策が完了する見通しは立っているという。

ＧＩＳは、県ホームページから確認できる。

◆地理情報システム＝様々な情報を落とし込んだ地図を閲覧・活用できるサービス。県の場合、ポータルサイトに病院や診療所などの情報を集約した「医療機関マップ」や、クマの目撃情報などを確認できる「ツキノワグマ出没マップ」など６１種類を載せている。