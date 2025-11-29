◇女子ゴルフツアー ツアー選手権リコー杯第3日（2025年11月29日 宮崎県 宮崎CC＝6543ヤード、パー72）

6位から出た阿部未悠（25＝ミネベアミツミ）が3バーディー、3ボギーの72で回り、通算3アンダーで5位に浮上した。首位と3打差で最終日を迎える。

「惜しいパットが何個もあった。流れに乗りにくかった日だったけど、ロング（パー5）で3つ（バーディーを）取れたのは大きかった」。言葉通りパー5でスコアを伸ばした。9番は2オンに成功。11番は3打目を2メートルへ。13番は残り98ヤードから50度のウエッジで50センチにぴたり。計3バーディーを奪った。

前半戦はパットの不調が響いて予選落ちが続いた。パット専門の平田智コーチの助言でアドレスを変えたり、打ち方を変えたり試行錯誤。パターも様々なモデルを試したが、7月のミネベアミツミ・レディースでカマボコ形のマレット型パターを手にしてから感覚が良くなってきた。

「後半戦はパットが本当に良くなった。パットが良くなるとショットも良くなった」。10月は2戦連続2位に入るなど好成績にもつながっている。

趣味は写真。オフは故郷の北海道にしか生息しない野鳥「シマエナガ」を撮影することを楽しみにしている。零下10度近くになることもある極寒の中、3〜4時間撮り続けるが「シマエナガは1回しか見たことがない。毎年チャレンジしているけど、綺麗にカメラに収めたことがない」とほとんど“空振り”に終わっている。

それでも「寒いけど綺麗だし、楽しいですよ」と笑顔で話す阿部。今季最後の18ホールを前に「オフの目標はシマエナガを撮ること。その前にメジャーを獲れるように頑張る」と宣言した。