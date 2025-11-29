「奇跡のような流れ」リカルド・グラッサの衝撃弾で劇的勝利、”７位→５位浮上”でJ１昇格PO進出のジュビロ磐田にファン歓喜「ジュビロはまだ死んでない」
ジュビロ磐田がJ２最終節でJ１昇格プレーオフの出場権を掴んだ。
2025年11月29日のサガン鳥栖戦（アウェー）、キックオフ時点でプレーオフ圏外の７位だった磐田は67分にCKのチャンスから松原后のヘッド弾で先制。88分に鳥栖の鈴木大馳に同点ゴールを許すも、その２分後、文字通りのカウンターからマテウス・ペイショットが繋いだボールを左足で叩き込んだリカルド・グラッサの衝撃弾で再び勝ち越した。
このまま２−１で勝利した磐田は、レノファ山口FCに２−３で逆転負けしたRB大宮アルディージャ、いわきFCに０−１と敗れたベガルタ仙台を抜いて、７位から５位に浮上。劇的な展開で、J1昇格の可能性を残した。
この結果を受け、SNS上は大盛り上がり。ファン・サポーターは歓喜の反応を示した。
「奇跡のような流れ」
「グラッサ、松原ありがとう」
「同点になった時諦めてごめんなさい。グラッサーありがとう」
「感動をありがとうございます」
「名将安間」
「泣きそう」
「ジュビロはまだ死んでない」
「グラまじで最高かよ」
喜びの声がある一方で、こんな声も。
「昇格が決まったわけじゃない。あと2試合勝とう!! 絶対にJ１戻るぞ!!」
本当の戦いはここからだ。12月７日のJ１昇格プレーオフ準決勝で磐田は徳島ヴォルティスと戦う。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
