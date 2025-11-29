セサミストリートのオフィシャルストア「セサミストリートマーケット」が、関西エリアで初となる店舗を12月3日（水）に、大阪・阪神梅田本店6階へオープンする。東京の池袋店、豊洲店に続く全国3号店となる。

関西エリア初！「セサミストリートマーケット」3号店が阪神梅田本店にオープン

約100坪の広さの店内には、400種類以上のセサミストリートのグッズが取り揃えられ、カフェテリアではゆったりとした空間で食事やカフェタイムが楽しめる。

阪神梅田本店の限定アイテムとして、トラ柄や法被、たこ焼きをモチーフにしたアイテムなど、大阪ならではのグッズがお目見えする。Sサイズぬいぐるみ用のコスチュームやバンダナ、ピンズ、ステッカーなどが取り揃えられる。



阪神店限定アイテム

耳としっぽがついたマント型の「トラコスチューム」（3190円）は、イエローとブラックのトラ柄に“OSAKA”の文字があしらわれている。トラのコスチュームを着たエルモやクッキーモンスター、たこ焼きなどがデザインされた「バンダナ」（1320円）は、イエローとブラックの2色展開となっている。

トラコスチューム（3190円）

バンダナ（ブラック、イエロー 全2種 1320円）

市松模様をあしらった「法被コスチューム」（3190円）は、胸元にブランドロゴと背中に“祭”の文字がプリントされている。リバーシブル仕様になっており、表裏で赤と青の2カラーが楽しめる。



また、ぬいぐるみの手につけることができる「たこ焼き」モチーフのアクセサリーもセットになっている。

法被コスチューム（3190円）

法被コスチューム（3190円）

コスチュームが着られるSサイズのぬいぐるみは、エルモ、クッキーモンスター、ビッグバード、アーニー、バート、アビー、オスカー、ジュリア、グローバー、ゾーイ、ロジータ、カウント伯爵、スーパーグローバー、オレンジオスカーがラインアップする。

“OSAKA”の文字が入った「ピンズ」（990円）と「ステッカー」（440円）は、トラのコスチュームを着たエルモとクッキーモンスターがデザインされている。

ピンズ（990円）

ステッカー（440円）

カフェではオープン記念として、人気の豊洲店限定メニューがミニサイズになった「アメリカンミニワッフル」（テイクアウト限定 4個入り 980円）が、12月8日（月）から先行販売される。エルモとクッキーモンスターの形をしたミニワッフルに、チョコレートがコーティングされた、全8種のフレーバーが楽しめる。2026年から一部店舗にて販売開始予定となっている。



さらに「阪神店オープン限定デザインキャラクターラテ」（ICE・HOT、Sサイズのみ 650円）も登場。“HELLO, OSAKA”の文字と、トラのコスチュームを着たエルモとクッキーモンスターが描かれている。

アメリカンミニワッフル（テイクアウト限定 4個入り 980円）

阪神店オープン限定デザインキャラクターラテ（ICE・HOT、Sサイズのみ 650円）

「セサミストリートマーケット」3号店は、12月3日（水）に大阪・阪神梅田本店6階でオープン。当日は先着で限定バルーンが貰える。数量限定。



阪神店オープン特典

カフェエリア（イートイン）は、12月3日（水）から2026年1月12日（月）まで、完全予約制となっている。テイクアウトメニューの販売は12月8日（月）からスタートする。価格は税込み。