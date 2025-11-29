マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチローさん（52）が29日、埼玉県内で「第1回 イチロー DREAM FIELD DAY」を開催し、スポーツを通じて子供達と交流。自身もテニス、サッカーの異競技に挑戦した。

衣料品メーカー「ユニクロ」協力の元、次世代の夢を育む新たな活動として実施。プロテニス選手の錦織圭、元サッカー日本代表の内田篤人氏も参加した。

1日を振り返り「希望とか明るさとか、ポジティブな雰囲気に凄く包まれていた」と笑顔。「普段モヤモヤしたりすることも大人は特に多いと思うんですけど、凄くいい空気で今日のイベントが開催されたことを凄くみんなで喜んでます」と充実感をみなぎらせた。

世界を目指す子供たちへ「ケガがないように」と助言。約10日前に左太もも肉離れをしたことに触れ「こうなるとケガするんだよということも示していきたいと思うので、これからも肉離れやっていこうと思います」と“イチロー節”をさく裂させた。

真剣に話をきく子供たちに向かって「可能性は無限大です」と断言。「頑張れば頑張るほど上手くなる。その上で好きで居続けられれば、もっとレベルは上がっていく。ぜひ頑張ってほしい」と期待を込めた。好きで得意なことと出会い、極め続けるイチロー氏だからこその言葉だった。