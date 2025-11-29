９月の陸上・世界選手権女子８００メートルに出場した久保凛（大阪・東大阪大敬愛高）が２９日、横浜市で行われた「ＮＩＴＴＡＩＤＡＩ Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ Ｇａｍｅｓ」の同３０００メートルで９分７秒８０のトップとなり、１２月の全国高校駅伝にへ大きく弾みをつけた。

約２週間前に出走した近畿高校駅伝で優勝し、全国切符をつかんだ久保は、この日は約１年ぶりの３０００メートルに臨み、「しっかり先頭集団について、１着でゴールすることを目標にしていた」。狙い通りラスト１周で抜け出し、トップでゴールを駆け抜けた。タイムは自己ベスト（８分５９秒７４）に及ばなかったが、「（ペースを）落とさずに、持久力をもたせて走ることができた」と手応えをつかんだ。

今回は同学年でしのぎを削ってきたドルーリー朱瑛里（しぇり）（岡山・津山高）と中学３年時以来の同レースでの対戦となったといい、「一緒に久しぶりに走れて、すごくうれしかった」と刺激を受けた様子で、残り１か月を切った高校最後の駅伝に向けて、「恩返しと感謝の気持ちを持って、しっかり自分が貢献して、いい形で終わりたい」と決意を語った。