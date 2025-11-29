新潟市江南区と秋葉区で、29日午前からイノシシの目撃情報が相次ぎ、衝突になどによるけが人も出ました。同日午後に秋葉区内でイノシシ1頭が駆除されました。



警察によりますと、午前9時20分ごろから新潟市江南区と秋葉区でイノシシが人や車に衝突したという通報が十数件寄せられました。



目撃情報は江南区西山、東船場、亀田四ツ興野、荻曽根、割野、秋葉区車場と短い時間に広い範囲から次々に寄せられました。県猟友会と新潟市職員、警察官がイノシシの行方を追ったところ、午後1時過ぎ、秋葉区のJR荻川駅近くで線路わきの藪の中にいる１頭を発見。近くの用水路に落ちたところを、電流が流れる槍を使って駆除しました。このイノシシはメスで、体長は約1m30㎝でした。



■近所の住民

「警察から『家の中に入ってください』って言われた。水路を伝ってこっちに来るかもしれないと話していた。びっくり、心臓がドキドキして」



駆除されたメスと同一のイノシシかはわかりませんが、江南区で50代の男性がイノシシと衝突して転び、ひざなどを擦りむきました。秋葉区でも自転車に乗っていた70代女性が衝突されて軽傷、80代女性は遭遇した際に驚いて転び、軽いけがをしています。