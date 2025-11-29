さすが【ワークマン】、、！ 嬉しい機能付き♡「1,500円トップス」

そろそろ冬服を買い揃えたい時期。デザインだけでなく、機能性も重視するなら【ワークマン】をチェックしてみて。手に取りやすい価格ながらも、洗濯機洗いOK・ストレッチ・抗菌防臭など嬉しい機能を備えたトップスが登場しています。ぜひ在庫があるうちにゲットして。

冬ムードを盛り上げるシャギーニットのトップス

【ワークマン】「レディースシャギーニットプルオーバー」\1,500（税込）

ふわふわのシャギーニットが、華やかに冬ムードを演出するトップス。洗濯機で洗えるウォッシャブル機能が付いているため、お手入れ楽ちん。ゆとりがあるシルエットながらも、シャープなVネックで顔まわりはすっきり見えそうです。モカブラウン・グレージュ・チャコール・ピンク・ミントの全5色展開。

ストレッチ素材で動きやすいトップス

【ワークマン】「レディースストレッチライトEXEスキッパープルオーバー」\1,500（税込）

ストレッチ機能付きで動きやすそうなトップス。抗菌防臭機能も付いているので、ウォーキングなどのアクティブシーンにもぴったり。裾にはドローコードが付いており、シルエットのアレンジが可能です。両サイドにはポケット付き。着こなしをパッと明るく見せてくれそうなイエローのほか、コーデにメリハリをつけるブラック・ネイビーもラインナップ。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M