さまざまなプログラムで楽しむ子どもたち＝横浜スタジアム

子どもたちに野球の楽しさを伝えようという県高野連のイベント「野球で遊ぼう」が２９日、横浜スタジアム（横浜市中区）で行われ、小学生以下の子どもと保護者ら約９００人が高校生と共に楽しんだ。

春の選抜大会で優勝した横浜のメンバーや、プロ野球（日本野球機構＝ＮＰＢ）からドラフト指名を受けた選手たちも参加。横浜スタジアムのグラウンドに入れることもあり、子どもたちだけでなく引率の大人も大いに盛り上がった。

高校生とのキャッチボールからノック、ベースランニング、ストラックアウト、スピードガンコンテストなどメニューはさまざま。小学校高学年の本格的な球児たちから幼児まで、それぞれが人工芝の感触も楽しんだ。

横浜の前主将、阿部葉太とロッテから３位指名を受けた奥村頼人の前には、サインと記念撮影を求める長い列が。奥村は、かつて自分が西武の今井達也選手からもらったサインをずっと部屋に飾っていたといい、「自分も憧れてもらえる存在になれるように。子どもたちに元気をもらって頑張ります」と笑顔。

日本ハムから４位指名を受けた日大藤沢の半田南十とキャッチボールをした藤沢市の小学生３兄弟は「半田選手の投げるボールはスピンが効いていた」と、憧れの選手との交流を喜んでいた。