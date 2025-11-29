◆全日本大学アメリカンフットボール選手権▽準決勝 立命大４２―３１早大（２９日、東京・スピアーズえどりくフィールド）

昨季の学生王者・立命大（関西２位）が早大（関東１位）を破り、２年連続の決勝・甲子園ボウル（１２月１４日）進出を決めた。

立命大は第１クオーター（Ｑ）早々、ＱＢ竹田剛（４年）＝大産大付＝がランで先制タッチダウン（ＴＤ）。第１Ｑさらに、ＲＢ蓑部雄望（みのべ・たけみ、３年）＝佼成学園＝が突破してＴＤ。第２ＱにはＷＲ木下亮介（４年）＝箕面自由学園＝が独走ＴＤを決め、前半を２１―１０で折り返した。

後半に入っても立命大は３ＴＤを追加。アウェーで関東リーグ王者の早大に４ＴＤを献上したが一度もリードは許さず、甲子園切符を獲得した。

準決勝のもう１試合は３０日、大阪・ヤンマースタジアム長居で関学大（関西１位）と関大（関西３位）が対戦するため、決勝の甲子園ボウルは８０回目で初めて関西勢同士の対決となる。全日本大学選手権は昨季からレギュレーションが変更され、決勝が西日本対決、東日本対決となる可能性が浮上。昨季の甲子園ボウルは立命大―法大の東西対決だった。