２９日放送の日本テレビ系「サタデーＬＩＶＥ ニュース ジグザグ」（土曜・午前１１時５５分）では、２６日午後に発生した香港の高層住宅群火災で当局が少なくとも１２８人の死亡が確認されたと発表したことを報じた。

香港では過去７０年以上で最も死者が多いケースとなった今回の火災について、コメンテーターで出演の「Ｔｈｅ ＨＥＡＤＬＩＮＥ」編集長の石田健氏は「今年、香港に行ったんですけど」と話し出すと「行った方は分かると思うんですけど、そもそも高層ビルが高いんですね。室外機もむき出しになっていて、避難経路とかも、かなりふさがれるだろうなという印象を持つと思います」と続けた。

その上で「香港って、なぜあんなに高層ビルがあるかといった時にイギリスが統治していた時代に資本が入ってきた。その時に人口が一気に増えたので、とにかく上へ、上へとマンションを建てたんですね」と歴史を説明すると「地理的に地震が非常に起こりづらい場所なので、そうすると耐震基準も弱いから高い建物が建てられる。耐震基準が弱いので、新しい建物に建て替えなきゃいけない。日本だと考えづらいんですけど、建て替えるというよりは修繕して古い建物が残ってる。そうすると避難経路だとか、防火の態勢だったりとかが、かなり整備されていない状況というのが非常に大きいと思います」と続けた。

さらに「もう一つ、最近、人口が流出してるんですね。そうすると空き家が出てくる。修繕してる場所、空き家になってる所、廃墟になってる所から火が広がってくる、火の元になる可能性がある。今回の場合は工事のレギュレーションも日本より、かなり緩いかも知れない」と話していた。