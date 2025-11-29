堺正章主催のクラシックカーイベント、第2回大会を急きょ開催「クラシックカーの魅力を伝え続けて行きます！」
タレントの堺正章（79）が主宰を務めるクラブロトンドが、競技特化型クラシックカーイベント『RALLY FORTISSIMO（ラリーフォルティッシモ）』の第2回大会を28日から30日の3日間で開催している。
【写真】クラシックカーがずらり！青空の下拳を突き上げる堺正章
本イベントは、今年の3月14日から16日に初開催され、全国のクラシックカーファンから高い評価を得た。その盛況と参加者からの強い要望を受け、わずか半年足らずで第2回の開催が実現した形だ。
『RALLY FORTISSIMO』は、クラシックカーの美しさを楽しむだけではなく、走行技術や正確性を競う “競技性” に重きを置いたイベントとして誕生。今大会も前回同様、全国から選ばれた 精鋭50台がエントリー。千葉県長柄町を中心としたルートで、クラシックカー競技の醍醐味である 「線踏み競技（ラインチェック競技）」 を本格的に実施する。競技は正確な運転技術と集中力が求められ、車両そのもののコンディションとドライバーの腕が試されることから、クラシックカー愛好家から高い支持を得ている。
堺自身も今回のラリーに参加し、多くの仲間と共に晴天の中ドライブを楽しみつつ、クラシックカー文化を広げる活動に強い思いを寄せている。初代スパイダース時代から続く“車好き”としての情熱を、イベントという形で次世代へと伝え続けている。
堺は、参加者やファンへの感謝を述べながら、「素晴らしい仲間たちとともに、このイベントを長く続けていきたい」と語り、力強い眼差しでステアリングを握る姿が印象的だ。「これからも体力の続く限り、クラシックカーの魅力を伝え続けて行きます！応援よろしくお願いします！」と呼びかけている。
クラブロトンドはクラシックカー愛好家が集う大人の遊び場として堺正章が立ち上げたクラブ。イベント企画、ミーティング、クラシックカーファン同士の交流など、車を通した文化形成を目指している。
【写真】クラシックカーがずらり！青空の下拳を突き上げる堺正章
本イベントは、今年の3月14日から16日に初開催され、全国のクラシックカーファンから高い評価を得た。その盛況と参加者からの強い要望を受け、わずか半年足らずで第2回の開催が実現した形だ。
堺自身も今回のラリーに参加し、多くの仲間と共に晴天の中ドライブを楽しみつつ、クラシックカー文化を広げる活動に強い思いを寄せている。初代スパイダース時代から続く“車好き”としての情熱を、イベントという形で次世代へと伝え続けている。
堺は、参加者やファンへの感謝を述べながら、「素晴らしい仲間たちとともに、このイベントを長く続けていきたい」と語り、力強い眼差しでステアリングを握る姿が印象的だ。「これからも体力の続く限り、クラシックカーの魅力を伝え続けて行きます！応援よろしくお願いします！」と呼びかけている。
クラブロトンドはクラシックカー愛好家が集う大人の遊び場として堺正章が立ち上げたクラブ。イベント企画、ミーティング、クラシックカーファン同士の交流など、車を通した文化形成を目指している。