『ばけばけ』トキ、松江の寒さに震えるヘブンを温めながら見守る 第46回場面カット
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第46回（12月1日）の場面カットが公開されている。
前回は、トキ（高石あかり）の願いもむなしくリヨ（北香那）は占いの結果に満足し、ヘブン（トミー・バストウ）にランデブーの約束をとりつける。もはや止められるのは錦織（吉沢亮）ただ一人。ヘブンとリヨのランデブーを錦織は陰から見張るのだった。一方、トキは花田旅館でツル（池谷のぶえ）や梶谷（岩崎う大）とランデブーの行く末を話し合う。梶谷の持つ情報を聞いたトキは、リヨのランデブーが成功するのではと次第に不安になる。
今回は、松江に冬がやってきた。トキ（高石あかり）は、はじめての松江の寒さに震えるヘブン（トミー・バストウ）を温めながら見守る。そんな中、松江中学の生徒・小谷春夫（下川恭平）がヘブンの忘れ物を届けに現れる。寒さのあまりお風呂にいってしまったヘブンを待つ間に、交流を深めるトキと小谷。どうやらトキと話すのが目的だったようで…数日後、トキの家の前をウロウロする小谷をサワ（円井わん）が目撃する。
