これは不安になるレベルだ。「パーラーカチ盛りABEMA店」11月28日放送回では、自称・パチンカスコスプレイヤーのかれしちゃんが出演。衝撃の年間パチンコ負債額を明かし、共演者たちを仰天させた。

【映像】スタイル抜群の美女コスプレイヤー・かれしちゃん

番組では「新たなパチスターを発掘 パーラーカチ盛りバイト面接SP」を実施。文字通り、仮想ホール・パーラーカチ盛りで一緒に働いてくれる新人バイトを発掘する企画で、面接官はレギュラーメンバーの見取り図・盛山晋太郎、さらば青春の光・森田哲矢と東ブクロが務めた。

ここで、年齢非公開のかれしちゃんは大都技研の人気パチンコ・パチスロシリーズでもお馴染みのアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』のキャラクター・ラムに扮して登場。自己PRの場面で「パチンコがめちゃくちゃ大好きで。年間200万円溶かしてしまったことがある」と告げた。

これに盛山と森田が「彼女の年齢で200万円はデカいよ」「年齢非公開よ？」などと反応すると、かれしちゃんは「若いです」とアピール。「13歳とかある？」との質問には「一応、19歳よりは上かもしれない」と答えつつ、「結局、自分の資金だと足りなくなっちゃって。親からの仕送りを毎月貰ってるんですけど、その仕送りさえも本当は税金を払うために当てるつもりだったんですけど、気づいたら全部溶けちゃって…」と苦笑した。

この告白には、盛山も「なかなかやな！」と驚愕。森田も「山添と一緒のことしてる」とクズ芸人として人気の相席スタート・山添寛の名を出し、スタジオの爆笑を誘った。

（ABEMA／「パーラーカチ盛りABEMA店」より）

