リングでは狂気を纏う2人が、プライベートでは大の仲良し。WWEとTNAという団体の壁を越えた“笑顔のツーショット”が、ファンの間で話題を集めている。

【画像】日本人女子、バキバキ筋肉2ショットと親友への“粋なひと言”

WWEスーパースターのカイリ・セインが自身のXに投稿した一枚の写真が、瞬く間に世界中のファンを沸かせた。今週、TNA女子ノックアウト王座を腰に巻いた新女王・レイ・イン・リーと、満面の笑みで肩を寄せ合うカイリの姿。シンプルに綴られた「おめでとう！」という言葉に込められた絆が、プロレスファンの胸を熱くしている。

実はレイ・イン・リーは元WWEのザイア・リー。2024年4月、WWEのリリースを経てTNAに新天地を求め、2025年11月26日、提携しているWWEの「NXT: Gold Rush」での帰還試合でケラーニ・ジョーダン、ジョーディン・グレイスとのトリプルスレッド戦を制し、ついに念願のキャリア初戴冠を果たした。元WWEスーパースターという肩書きを持ちながら、WWEのリングで外様として新王者となるという異例のクロスオーバーで、タイトル奪取の夢を実現した。

投稿でカイリも「おめでとう！」と祝福。自身もアスカとの女子タッグ王座に返り咲き、かつてNXTでしのぎを削った2人が、再び同じフレームに収まったという事実は、アジア系女子レスラーの底力を世界に示す象徴的な瞬間となった。

ファンからも歓喜と感動のコメントが殺到。「めっちゃかわいすぎる！」「この笑顔が運命的」「カイリ・レイの輝く笑顔最高！」と、ファンたちはハートの絵文字を連打しながら興奮を爆発させた。さらには「2026年はカイリがインセイン・エルボーで女子世界王座獲る番だ！」との声も上がっている。さらに象徴的なのは、2人の身体が限界突破といえるほどにバッキバキに仕上がっていることだ。カイリの割れたシックスパックもさることながら、レイの腕や腹筋はまるで彫刻のように美しく、その鍛え抜かれた肉体に「どれだけ筋肉つけたの？」や「また一緒に戦ってほしい」「この二人のストーリーが知りたい！」といった声が相次いだ。

ザイア・リー時代から無口で不気味な武闘派のギミックと、マーシャルアーツ系の打撃を武器に異彩を放っていたレイだが、カイリの親友として頻繁にSNSにも登場。普段のキャラクターとはまったく異なる、“笑顔の素敵な美人の友達”としても紹介されてきた。そんな彼女のキャリアがようやく花開いた今週の出来事は、カイリにとっても特別なものとなったに違いない。

