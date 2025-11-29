今季限りで現役を引退した巨人・長野久義外野手（４０）と、米大リーグ・オリオールズからＦＡとなった菅野智之投手（３６）が２９日、都内のホテルでトークショーを開いた。

今季、目標だったメジャー１年目で１０勝を挙げた菅野は「２０２０年にポスティングで行けなくて、そこから徐々に（成績が）下降線をたどっていった」と振り返り、２３年シーズン後のオフに自主トレをともにした際に「長野さんが『俺はトモがメジャーで投げている姿を見たいよ』と言ってくれた。これだけ応援してくれる人がいるのに、もう一回頑張らなきゃダメだと自分にむちを入れてやった結果が今の自分」と感謝した。

長野は「２０２０年のポスティングの時も悩んでいたのを知っていたし、その姿も見ていた。何とかメジャーリーグで投げている姿を見たいと思った」と当時の思いを明かし「メジャーリーグで投げている姿を見て本当に感動した。僕らの夢でもある」と話した。

菅野は長野について「困難であったりとか、逆境の立場にある人を救える一言をかけてくれる。僕はそれに何回も救われた」と話し、１６年間の現役生活を終えた“恩人”に「本当に長野さんは気配りの人。これからは自分のため、家族のために時間を使っていただきたい」とねぎらっていた。