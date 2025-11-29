現在イングランド代表監督を務めるトーマス・トゥヘルは、これまでセンターバックの選手としてマンチェスター・シティDFジョン・ストーンズ、ニューカッスルDFダン・バーン、クリスタル・パレスDFマーク・グエーイ、チェルシーDFトレヴォ・チャロバー、リーヴァイ・コルウィルといった選手たちを召集してきた。



さらに前回の代表戦ではレヴァークーゼンに移籍したDFジャレル・クアンサーもデビューさせているが、なかなか声がかからないのがミランDFフィカヨ・トモリだ。





トモリはチェルシーのアカデミーで育った選手で、ミランには2021年に移籍。セリエAでは100試合以上をこなしており、経験値は十分だ。セリエA制覇も1度経験しているが、なぜか代表からは声がかからない。これまでイングランド代表では5試合プレイしただけで、最後の出場は2023年11月のことになる。気になるのは、リーグレベルの問題だ。イングランド代表前監督のガレス・サウスゲイト、そして現監督のトゥヘルがセリエAのレベルを高く評価していないのであれば、トモリに声がかからないのも仕方がないのかもしれない。しかしトモリ本人はポッドキャスト『Filthyfellas』にて、セリエAでの頑張りも見てもらえているはずとリーグレベルについては心配していないことを強調している。「イタリアでプレイしていた時にも代表に選ばれたことがあるから、観てもらえているのは分かっている。ルーベン（ロフタス・チーク）だって最近の代表戦に呼ばれているし、ラッシュフォードやクアンサーだってそうだ。イングランド代表の監督は当然ながら国内のプレミアリーグの試合を見る機会が多いと思うけど、イタリアにいるからといって監督（トゥヘル）が僕を見ていないなんてことはないと思う」今季もトモリはミランで主力となっていて、チームもリーグ2位と良い位置につけている。2026W杯までに代表でテストしてみてもいいはずだが、チャンスはくるだろうか。