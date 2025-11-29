歌手でクラシックカー愛好家の堺正章（79）が主催するラリーイベント、第2回「RALLY FORTISSIMO」（ラリー・フォルティッシモ）が現在、千葉・長柄町を中心としたルートで開催されており、30日に、ゴールを迎える。

第1回大会は25年3月14〜16日、千葉・木更津市を中心に開催。全国のクラシックカーファンが集い、その盛況ぶりと参加者からの強い要望を受け、わずか半年足らずで第2回の開催となった。

同競技はクラシックカー競技の醍醐味（だいごみ）である「線踏み競技」（ラインチェック競技）を本格的に実施。正確な運転技術と集中力が求められ、車両そのもののコンディションとドライバーの腕が試される。

「素晴らしい仲間たちとともに、このイベントを長く続けていきたい」とし、「これからも体力の続く限り、クラシックカーの魅力を伝え続けて行きます！ 応援よろしくお願いします！」とコメントした。

大みそかのNHK紅白歌合戦には26年ぶりの出演も決定している。歌手に、ラリーに大活躍。初代スパイダース時代から“車好き”としての情熱を、イベントという形で次世代へと伝え続けていく。