昨季はプレミアリーグで7位に入る充実のシーズンを過ごしたノッティンガム・フォレストだが、今季は立ち上がりから迷走してしまったところがある。



原因はフロントにもあり、開幕早々の9月に指揮官ヌーノ・エスピリト・サントを解任。後任には昨季までトッテナムを指揮していたアンジェ・ポステコグルーを指名したが、ポステコグルーも全く結果を出せないまま解任となった。



この難しい場面で指揮官を任されたのは、プレミアリーグでの経験が豊富なショーン・ダイチだ。中堅クラブを立て直す手腕には定評があるが、ダイチは就任早々からクラブの期待に応えている。





ここまで7試合を指揮し、負けたのはプレミアリーグ第9節のボーンマス戦（0-2）のみ。前節ではリヴァプールを3-0で粉砕し、ヨーロッパリーグではFCポルト、マルメも撃破した。英『The Morning Star』によると、チームのFWカラム・ハドソン・オドイはダイチがチームをすぐにまとめてくれたと語る。「ショーン（ダイチ）とスタッフは素晴らしい仕事をしてくれたと思う。監督がここに来てから、グループを取り巻くエネルギーが変わったのが分かる。全員が最高の結果を得るために全力を尽くしているんだ。監督がここにもたらしたエネルギー、僕たちが以前持っていた強さや絆が戻ってきているし、僕たちが全てのゲームでファイトしていることが分かると思う」昨季もノッティンガム・フォレストは堅守速攻をベースに泥臭く戦うチームだった。粘り強く戦う姿勢が戻ってきたとなれば、またプレミアでも厄介なチームとなってくれそうだ。