ニューカッスルに所属するFWヨアネ・ウィッサ（29）の復帰が近づいているようだ。英『Football Insider』などが報じている。



今夏ブレントフォードから5500万ポンドの移籍金でニューカッスルに加入した同選手だったが、9月のコンゴ代表の試合で膝を負傷し、まだニューカッスルデビューを飾れていない。



そんななか、英『Daily Mail』によると、26日に行われた全体トレーニングにウィッサが復帰したという。今節のエヴァートン戦を前にエディ・ハウ監督も同選手の近況に触れており、「ヨアネは順調だ。水曜日に初めて彼と一緒に練習した。彼が初めて練習に参加したことは本当に嬉しかった。どうなるか見てみよう」とコメント。





さらに「（カムバックの）日程は一つ考えているが、おそらく内緒にしておくのが最善だろう」とも話しており、ウィッサのデビュー戦への計画があることを示唆した。そんななか、英『FourFourTwo』は12月中旬に行われるサンダーランド戦がウィッサのデビュー戦になるのではないかと報じており、プレミアで9年ぶりに行われるタイン・ウェア・ダービーでお披露目となる可能性があるようだ。昨シーズン、ブレントフォードで公式戦30試合に出場し20ゴール5アシストを記録したウィッサへの期待は大きいが、ピッチに帰ってくる日は近いようだ。