【モデルプレス＝2025/11/29】女優の小芝風花が11月28日、自身のInstagramを更新。ゴージャスな着物姿を公開し、反響が寄せられている。

【写真】28歳朝ドラ女優「別人級」オン眉ぱっつん＆オーラ全開カラフル着物姿

◆小芝風花、ゴージャスな着物姿で雰囲気ガラリ


小芝は「お知らせです」と、同日発売の雑誌「KIMONOanne.vol.7」（TAC出版）で表紙をつとめたことを報告。頭や腰に大きなリボン、長い黒髪に散りばめられた薔薇など、個性派の着物を着こなしたコーディネートを披露。フルバングの前髪に腰くらいの長さのロングヘア、長い下まつ毛が印象的なメイクで普段の印象とは一変した姿を見せている。また、同誌の公式Instagramでは、巻頭グラビア「Ribbon and Girl」での撮影の様子として、ほかの着物を着こなす姿も公開されている。

◆小芝風花の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「妖艶なお姫様」「ロマンチック」「別人級」「さすがの着こなし」「美しすぎる」「オーラ凄い」「着こなせるのは風花ちゃんだからこそ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

