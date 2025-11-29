◆報知新聞社後援 女子プロゴルフツアー メジャー最終戦 ＪＬＰＧＡツアー選手権リコー杯 第３日（２９日、宮崎・宮崎ＣＣ＝６５４３ヤード、パー７２）

第３ラウンドが行われ、６位で出たツアー１勝の阿部未悠（ミネベアミツミ）が３バーディー、３ボギーの７２で回り、通算３アンダーで首位と３打差の５位に浮上した。

パー５で３つのバーディーを奪った。出だし１番でボギー発進したが、９番は２オンに成功してバーディー。１１番は左のラフから２メートルに寄せ、１３番は残り９８ヤードから「会心のショットだった」と第３打を１メートル弱に寄せて伸ばした。

１４、１５番で連続ボギーとしたが、最難関ホールの１８番をパーでフィニッシュ。「流れに乗りにくかった日だった。高麗グリーンはいいところについても入るわけじゃない。惜しいパットもあった。伸ばしにくかったけど、ロングで３つ取れたこと、最終ホールでパーであがれたのが大きかった」と及第点だった。

北海道・恵庭市出身で、趣味は野生生物の写真撮影。オフの年末年始には毎年、「雪の妖精」と言われるモフモフの鳥「シマエナガ」を追っており「今年も絶対に行きます！」。気温氷点下１０度の中、望遠レンズのカメラを手に３時間ほど森の中を歩き回る。「寒いけど、楽しいです。シマエナガは１回しか見かけたことなくて、奇麗にカメラに収めたことない。今年は絶対に撮りたいです」と力説した。

トップと３打差の５位で最終日に臨む。阿部は「得意じゃないコースでこれだけ戦えてるのは今年の後半戦に調子が良かったから。ラッキーもアンラッキーもあるし、明日は明日の自分に期待して頑張る」。今季をメジャー初優勝で締め、愛するシマエナガを激写する。