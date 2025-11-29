¿ûÌîÃÒÇ·¡¡26Ç¯WBC¤Ë°ÕÍß¡¡¡Ö¤ª¸Æ¤Ó¤¬³Ý¤«¤ì¤Ð¡¢Á´ÎÏ¤Ç¡£ËÍ¤â¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¡×
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿Ä¹Ìîµ×µÁ»á¡Ê40¡Ë¤È¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤«¤éFA¤Î¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¡Ê36¡Ë¤Î¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡Presents¡¡by¡¡GOOD¡¡LIFE¡×¤¬29Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼1Ç¯ÌÜ¤ò½ª¤¨¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ûÌî¤Ï¡Ö100¡ó¥á¥¸¥ã¡¼¡£¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡×¤ÈÍèµ¨¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¡£¡Ö²ÝÂê¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤É¤ì¤À¤±²ÝÂê¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤ÆÄÙ¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¾¡Éé¤Ê¤Î¤Ç¡£¼«¿®¤È¸À¤¦¤«¡¢¤½¤³¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹îÉþ¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢º£Ç¯¤è¤ê¤¤¤¤À®ÀÓ¤¬»Ä¤»¤ë¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëWBC¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ª¸Æ¤Ó¤¬³Ý¤«¤ì¤Ð¡¢Á´ÎÏ¤Ç¡£ËÍ¤â¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ð¾ì¤Ë°ÕÍß¡£17Ç¯¤ÎWBC¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡Ö²¿¤«¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£Â¾¤Î¹ñ¤Ï¡¢ÂÇÅÝÆüËÜ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢À¨¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤òÁÛÄê¤·¤Ê¤¬¤é¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó²á¤´¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£