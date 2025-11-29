千葉県内の銭湯が減少の一途をたどっている。

営業中の銭湯は２８軒と、１０年前の半数以下に減った。燃料費や物価の高騰に加え、来年度には県営水道利用料の値上げも予定されており、業界の苦境は続きそうだ。県は厳しい経営環境を考慮し、約２年ぶりの入浴料金の上限引き上げに向けて検討を始めた。（渋谷功太郎）

後継者不足

「あらゆるものが値上がりしてランニングコストが高止まりしている」

松戸市の銭湯「平和湯ランド」オーナーで、県公衆浴場業生活衛生同業組合理事長の土肥一夫さん（６８）は嘆く。

土肥さんによると、湯の消毒に使うさらし粉の価格は３年前の１・５倍に上がり、入浴剤は１・４倍、掃除用の洗剤も１・２倍ほどに値上がりした。湯を沸かすボイラー用の重油やガス代も上がっている。

物価上昇の影響もあり、県内の銭湯は２０年前（１１０軒）の４分の１、１０年前（５８軒）の半数以下に減った。６０〜８０歳代の経営者が中心で、後継者がいない店も多い中、経営難や施設の修繕費を捻出できないことなどを理由に廃業する人が多いという。

さらに経営状況に影響を与えそうなのが、来年４月に予定されている県営水道料金の引き上げだ。銭湯は給水管の口径が大きいところが多く、２割ほどの負担増が見込まれている。土肥さんは「廃業や休業の予備軍も多い中、水道料金の値上げが追い打ちをかけかねない」と懸念する。

平均６５万円の赤字

銭湯業界を苦しめるもう一つの要因が、入浴料金を自由に値上げできない制度だ。食品業界などでは値上げが相次ぐが、銭湯は公衆衛生の観点から、物価統制令によって各都道府県が入浴料金の上限を決めている。

県内の入浴料の上限は２０２２年９月、大人（１２歳以上）が４５０円から４８０円に引き上げられ、翌２３年１２月に５００円となった。

しかし、県内の銭湯の約２割を対象に県が実施した経営実態調査で、昨年の収支は平均約６５万円の赤字だった。過去３年の調査などを基に試算した今年の収支は平均約１１６万円の赤字の見込みで、さらに悪化している。

１日あたりの平均入浴者はここ数年、７０人前後で安定しているが、昨今の物価上昇に入浴料の引き上げが追いついていない状況だ。

「国や県は援助を」

同組合は今年度、大人料金の上限を５５０円に、中人（６〜１１歳）を１７０円から２００円に、小人（６歳未満）を７０円から１００円に引き上げるよう県に要望した。実現すれば、大人料金は東京都や神奈川県などと並んで全国で２番目の高さとなる。中人と小人は約３０年ぶりの引き上げだ。

今月７日に開催された入浴料金に関する県の協議会では、「これだけ物価が上がっているので引き上げは妥当」「銭湯が潰れると困る人もいる」などと賛同する声が大半だった。県は協議会の議論を参考に引き上げについて検討し、年明けを目途に改定する方針だ。

銭湯業界も入浴者を増やそうと必死だ。同組合は普段銭湯に来ない人を呼び込もうと、８〜９月に、県内各地の銭湯を巡ると銭湯グッズがもらえるスタンプラリーを開催した。

土肥さんは「銭湯は地域の高齢者にとって憩いの場にもなっている。お客さんに『いいお湯でした』と言われるとホッとする」と話し、「国や県には銭湯がこれ以上減らないよう、経営や設備更新の援助をしてほしい」と訴えた。