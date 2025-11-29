「2025 MAMA」、ZB1メンバーら集結「ライオンボーイズ」のステージが中止に　香港大規模火災による縮小運営で

香港で発生した大規模火災の余波で、「2025 MAMA AWARDS」で予定されていたNetflixアニメ映画『KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ』の劇中アイドルグループ「ライオンボーイズ」のステージが中止となった。

【写真】“火災”を連想する特殊効果も歌詞も排除…哀悼示した「MAMA AWARDS」

11月29日、BOYNEXTDOORの所属事務所KOZエンターテインメントは「『2025 MAMA AWARDS』の縮小運営により、本日予定されていたステージには参加できなくなりました。ファンの皆さまのご理解をお願い申し上げます」と伝えた。

本日（29日）、香港カイタック・スタジアムで行われる「2025 MAMA AWARDS」では、『KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ』との公式コラボステージとして、劇中のアイドルグループ「ライオンボーイズ」と「ハントリックス」による“現実版ステージ”が披露される予定だった。

「ライオンボーイズ」のメンバーにはBOYNEXTDOORのイハン、RIIZEのウォンビン、TWSのシンユ、ZEROBASEONEのパク・ゴヌク、ハン・ユジンと、次世代ボーイズグループを代表する面々が集結し、豪華ステージに期待が集まっていた。

しかし今月26日、香港北部・大埔（タイポー）地区の高層住宅「Wang Fuk Court」で大規模火災が発生したことで状況が一変。同事故ではこれまで死者128人と負傷者79人が確認されており、犠牲者はさらに増える可能性がある。

そのため、「2025 MAMA AWARDS」は内容を「華やかさ」より「追悼と慰め」を伝える方針に転換し、特別ステージも一部を取りやめることとなった。

28日の「2025 MAMA AWARDS」初日目には、ホストの俳優パク・ボゴムの呼びかけで黙祷の時間が設けられ、すべてのアーティストとプレゼンターが黒いリボンを着用して犠牲者を悼み、被災者への思いを伝えていた。

なお、BABYMONSTERのパリタ、アヒョン、ローラによる「ハントリックス」のステージは、予定通り行われるとされている。

（記事提供＝OSEN）