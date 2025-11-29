ブラックフライデーをチェック→使い勝手の良さを追求して快適な移動をサポート！【エース】のビジネスバッグがAmazonに登場中‼
快適な移動をサポートする使い勝手の良さを追求!【エース】のビジネスバッグがAmazonに登場!
今年も見逃せない超大型セール「Amazonブラックフライデー」がついにスタート！
話題のアイテムを狙うなら、このタイミングがベスト。Amazon最大級のセール「ブラックフライデー」が11月24日(月・祝)0時から12月1日(月)23時59分まで開催！「先行セール」は11月21日(金)0:00からスタート！欲しいものは“今”まとめて手に入れるべき！
シンプルでありながらビジネスシーンにふさわしい『力強く端正なデザイン』に、創業以来培ってきたノウハウを生かしたクオリティと機能を持たせた【イグニス2】。本体生地には強度と軽さの両立するナイロン1680dnオックスの太番手生地に撥水加工を施し、ファスナーポケットなど収納など充実した多機能ビジネスリュックだ。
15.6インチPCを収納できるクッション材入りのポケットをはじめ、大小合わせて6つのポケットを搭載。仕分けがしやすく見失いがちな小物もすぐに取り出しやすい仕様。ペットボトルや折り畳み傘などはサイドポケットに収納する事で、水滴から他の荷物を守ります。書類はもちろん、社員証やペンなどビジネスツールをまとめて管理することが可能。
メインハンドルには握りやすい芯材を入れ、しっかりと力を込めやすい構造に仕上げてある。また、ショルダーベルトは3D構造になっており、裏面に滑り止めを採用しているため肩からズレ落ちるのを防ぐ。
シーンに合わせた仕分け収納が可能。出張時には衣類と書類を仕分けることもできます。 底にはバッグを摩擦から守り自立性を高める底ビョウ付き。
